Secretario de finanzas anuncia que Coahuila está en semáforo verde y sube calificación crediticia

El titular de la Secretaría de Finanzas, José Antonio Gutiérrez, aseguró que el Estado ha ingresado al semáforo verde de la Secretaría de Hacienda “por el buen manejo de sus pasivos y la disciplina de sus recursos financieros”.

Gutiérrez destacó que este logro refleja una planeación ordenada y un control transparente del gasto público impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

De acuerdo a las declaraciones del funcionario estatal, el manejo ordenado de los recursos financieros ha permitido que Coahuila experimente una mejora en sus evaluaciones de riesgo.

Las agencias calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings elevaron la nota del estado en dos niveles, posicionándola en “A positiva”.

Este incremento pone fin a un periodo de cuatro o cinco años en los que Coahuila se mantuvo en la categoría de “A negativa”, con ello logra este avance a partir de 2026.

De acuerdo con el Secretario, la mejora crediticia y el saneamiento de las cuentas estatales han traído beneficios tangibles inmediatos: al garantizar el pago oportuno a proveedores y prestadores de servicios en tiempo y forma, el estado ha obtenido mejores costos en la contratación de productos y servicios.

Indicó que el objetivo primordial de esta coordinación es asegurar la suficiencia presupuestal necesaria para que, en caso de presentarse recortes presupuestales, las acciones y obras de infraestructura orientadas a beneficiar directamente a los coahuilenses no sufran afectaciones.

Actualmente, el Estado trabaja activamente en el proyecto de ampliación de la carretera 54, una obra de alta necesidad para la región por el ejecutivo estatal, en la cual se realiza una inversión que supera los 770 millones de pesos.