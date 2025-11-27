Secretario de Gobierno de Coahuila destaca fortalecimiento de seguridad y modernización en atención ciudadana

En el inicio de las comparecencias de los titulares de las secretarías ante el Congreso local, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel, presentó este jueves el informe correspondiente al segundo año de la administración estatal en los ejes de Orden y Seguridad, y Ciudadanía y Buen Gobierno, ejes que le corresponden a esta dependencia y que forman parte del Plan Estatal de Desarrollo 2023-2029. TE PUEDE INTERESAR: Javier Díaz, segundo mejor alcalde del país entre capitales: México Elige El secretario destacó que Coahuila ocupa los primeros lugares nacionales en materia de seguridad, entre ellos el segundo lugar con la menor tasa de homicidios dolosos y el segundo en percepción de seguridad de las mujeres, además del cuarto sitio con menos robos de vehículo. Señaló que Saltillo, Torreón y Piedras Negras se mantienen entre las ciudades más seguras del país.

Además, informó que en los primeros dos años del gobierno estatal se han invertido cerca de 7 mil 500 millones de pesos en equipamiento, patrullas, tecnología y profesionalización policial, además de la construcción de 15 cuarteles, diez concluidos y cinco más en proceso, así como la finalización de arcos de seguridad en Hidalgo y Ramos Arizpe. El secretario expuso que todos los elementos policiacos han sido evaluados y certificados en control de confianza, y que la mayoría cuenta con el Certificado Único Policial que avala sus competencias. “Se completó la renovación de las licencias para el porte de armas de las y los policías estatales y municipales y se promueve la capacitación continua en temas esenciales como derechos humanos, perspectiva de género y psicología”, añadió. Agregó que el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza fue acreditado por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación lo que lo coloca entre los mejores del país. Destacó también la implementación de un registro estatal de personas desaparecidas y la realización de más de 28 mil acciones de atención a víctimas y familiares. En materia migratoria, señaló una reducción superior al 90% en cruces hacia Texas respecto al punto más alto de 2023 y la atención de más de 3 mil connacionales en el albergue “México te abraza”. En el eje de Ciudadanía y Buen Gobierno, informó que el 96% de las inscripciones registrales se realizan de manera digital y que las notarías operan la oficina virtual con más de 960 mil documentos electrónicos.