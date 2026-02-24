Sector empresarial puede ser un motor de cambio social y ambiental: Zaraí Salvador, Premio al Mérito EXATEC 2026

Esa inquietud la llevó a estudiar una maestría en administración y desarrollo sustentable en Francia y, más adelante, a trabajar en organizaciones dedicadas a impulsar emprendimientos con impacto. Con el tiempo entendió que no basta con criticar el sistema económico, sino que es necesario intervenirlo desde dentro.

“Fue un balde de agua fría”, explica al recordar su experiencia en una comunidad cercana a la capital coahuilense. A partir de ahí comenzó a cuestionar las reglas del mercado y las desigualdades que observaba, particularmente en sectores productivos donde quienes trabajan la tierra no fijan el precio de lo que producen.

Originaria de Saltillo y egresada del Tecnológico de Monterrey, campus Saltillo, recuerda que su visión comenzó a transformarse desde muy joven, durante las brigadas comunitarias que realizó como parte de su formación. El contacto directo con comunidades rurales fue, dice, un punto de quiebre.

Para Zaraí Salvador Mátar Rentería , emprender no se trata solo de generar ingresos. Se trata de construir modelos que integren sostenibilidad económica con impacto social y ambiental. Esa convicción ha guiado su trayectoria profesional y hoy marca el eje de sus proyectos.

ATENDER PROBLEMAS SOCIALES

Para ella, las empresas tienen la capacidad de aprovechar la fuerza del mercado para resolver problemas sociales, si integran ese propósito en su estructura.

Esa visión tomó forma en proyectos concretos. Uno de ellos es Alterbike, empresa que comenzó como un negocio de bicicletas y evolucionó hacia un modelo que incorpora programas de reinserción social. A través de talleres y capacitaciones, ha trabajado con personas que estuvieron privadas de la libertad, brindándoles formación técnica y oportunidades laborales.

La experiencia, señala, ha sido transformadora en ambos sentidos. Más allá de los resultados productivos, destaca el aprendizaje humano. Considera fundamental mantener cercanía con las personas beneficiarias y no diseñar proyectos desde la distancia.

“No puedo pensar la arquitectura de un proyecto si no estoy ahí”, mencionó.

En paralelo, impulsa iniciativas desde la sociedad civil enfocadas en reinserción social y salud visual comunitaria. En este último rubro, a través del programa “el amigo de tus ojos”, promueve la capacitación de personas para realizar exámenes básicos de la vista y operar ópticas sociales en zonas donde el acceso a servicios especializados es limitado combinando formación técnica con un modelo de emprendimiento accesible.

Además, participa en esfuerzos para promover la Ley de Sociedades de Beneficio e Interés Común (BIC) en México, actualmente en proceso de cabildeo para su incorporación en la Ley General de Sociedades Mercantiles que busca que se reconozca a las empresas con propósito e interés colectivo, con el fin de que el impacto social y ambiental no dependa solo de la voluntad individual, sino que tenga respaldo normativo.

LA IMPORTANCIA DE CONTRIBUIR

Para Zaraí, el trabajo con propósito no es una etapa, sino una decisión de vida. Considera que el dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo, y que el éxito empresarial puede medirse también por su contribución al bienestar colectivo.

Al recibir el Premio al Mérito EXATEC 2026 por parte del Tecnológico de Monterrey, afirma que el reconocimiento va más allá de lo personal. Lo valora como una señal de que el trabajo social y el emprendimiento con impacto pueden ser una carrera profesional viable.

“Que sirva para difundir que se puede vivir de lo social, que podemos ser emprendedores y solucionar problemáticas sociales de manera profesional”, señala.

Su llamado final está dirigido al sector empresarial, particularmente en Coahuila. Sostiene que existen especialistas y modelos probados para integrar estrategias sociales y ambientales en las organizaciones, lo que además puede traducirse en mayor productividad y menor rotación de personal.