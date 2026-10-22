Secundaria 13 de La Unión en Torreón seguirá sin clases presenciales tras hechos de violencia; aún no hay fecha para reabrir

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    Secundaria 13 de La Unión en Torreón seguirá sin clases presenciales tras hechos de violencia; aún no hay fecha para reabrir
    La Secundaria General Número 13 del ejido La Unión continuará con clases a distancia, sin una fecha definida para reabrir sus instalaciones. SANDRA GÓMEZ
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por Sandra Gómez

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El plantel mantiene clases a distancia mientras avanzan las obras de rehabilitación y la atención psicológica a alumnos y maestros

TORREÓN, COAH.- Sin una fecha definida para reabrir sus puertas, la Secundaria General Número 13 del ejido La Unión de Torreón permanecerá con clases a distancia, mientras avanzan los trabajos de rehabilitación del plantel y el proceso de recuperación emocional de alumnos y maestros, tras los hechos violentos registrados en sus instalaciones.

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La coordinadora de Servicios Educativos en la Región Laguna, Flor Rentería Medina, confirmó que el regreso a las aulas todavía no está contemplado, debido a que primero deberán garantizarse las condiciones necesarias para que la comunidad escolar pueda retomar sus actividades con seguridad y tranquilidad.

Explicó que desde el pasado lunes se reanudaron las actividades académicas bajo la modalidad a distancia, con una participación superior al 70 por ciento de los estudiantes mediante plataformas digitales, mientras que el resto continúa su aprendizaje a través de cuadernillos de trabajo.

Actualmente, la secundaria cuenta con una matrícula aproximada de 205 alumnos, de los cuales prácticamente todos se han reincorporado a sus actividades escolares. Hasta el momento, únicamente cinco estudiantes solicitaron su traslado a otros planteles.

Rentería Medina reconoció la disposición de los padres de familia y el esfuerzo del personal docente para evitar que los estudiantes pierdan continuidad en su formación académica, pese a las circunstancias que enfrenta la institución.

“Todavía no hay fecha para regresar de manera presencial. Es un proceso. Ahorita están en línea y algunos todavía están con atención psicológica”, expresó.

Uno de los aspectos que mantienen pendiente la reapertura es el acompañamiento emocional que reciben los integrantes de la comunidad educativa, pues la atención no se concentra únicamente en quienes resultaron directamente afectados por los hechos.

La funcionaria precisó que también se brinda apoyo a estudiantes que presenciaron lo ocurrido, así como a maestros y demás personal que requiera orientación especializada para superar las consecuencias emocionales de lo sucedido.

En estas acciones participan profesionales del programa Inspira y del sector Salud, quienes mantienen el seguimiento psicológico iniciado desde los primeros momentos posteriores al incidente.

De manera paralela, en las instalaciones de la secundaria se desarrollan trabajos de mejoramiento de infraestructura, entre ellos la construcción de nuevos sanitarios, como parte de las acciones encaminadas a preparar el inmueble para su eventual reapertura.

La coordinadora agregó que mantiene comunicación permanente con los docentes para conocer sus inquietudes, revisar las necesidades del plantel y dar seguimiento a la evolución de las personas que resultaron afectadas.

Por ahora, las autoridades educativas mantendrán el esquema de enseñanza a distancia, sin establecer un plazo para modificarlo.

El retorno presencial dependerá tanto del avance de las obras como de las condiciones emocionales de alumnos y maestros, con la intención de que la recuperación de la vida escolar se desarrolle de manera gradual.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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