Tras ‘atrocidades’, PJ de Coahuila propone penas más severas contra adolescentes

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    Tras ‘atrocidades’, PJ de Coahuila propone penas más severas contra adolescentes
    Miguel Mery Ayup, magistrado presidente del Poder Judicial de Coahuila, propone incrementar las condenas a adolescentes que cometen delitos graves. ARCHIVO

Tras los casos de violencia en Saltillo y Torreón, el magistrado planteó revisar las sanciones para adolescentes que cometen delitos graves

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miguel Mery Ayup, consideró que las sanciones previstas para adolescentes que cometen delitos graves, como el homicidio doloso, son insuficientes frente a la gravedad de los hechos, por lo que planteará una revisión del marco legal a nivel nacional.

Sus declaraciones se dan luego del fallecimiento de una niña de un año en Saltillo por la que se encuentran bajo investigación su madre, de 17 años, y su padrastro, de 16, así como el ataque ocurrido en la secundaria del ejido La Unión, en Torreón, donde dos hermanos de 18 años fueron detenidos tras el asesinato de la subdirectora y las lesiones causadas a otras personas.

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En el caso de los padres adolescentes, señaló que conforme a la legislación nacional, la medida máxima de internamiento es de cinco años ya que el objetivo de este sistema es favorecer la reintegración social de quienes cometen delitos durante esa etapa de su vida.

Sin embargo, consideró necesario analizar si las sanciones deben ser más severas en casos como este, sin dejar de lado la obligación del Estado de promover la reinserción social de los adolescentes.

“La Ley Nacional de Adolescentes establece 5 años. Sin duda alguna es poco frente a la atrocidad que se ha cometido. Hoy vemos en el mundo que cada vez son más los jóvenes menores de 18 años que están atreviéndose a cometer indebidamente ciertos delitos y creo que las penas tendrían que ser más severas en en relación a esto”, señaló.

El magistrado comparó el caso antes mencionado con la situación de los 2 imputados por el ataque en la secundaria de Torreón, quienes, al tener 18 años, son procesados bajo el sistema penal para adultos y podrían alcanzar penas de hasta 60 años de prisión por los delitos que enfrentan.

El magistrado indicó que el tema ya se ha discutido en espacios nacionales y que buscará impulsar un estudio a fondo para evaluar posibles modificaciones legales.

Explicó que ha llevado la discusión ante la Conferencia Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib), con miras a analizar reformas al marco jurídico.

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“Es un tema nacional que hemos discutido mucho, lo he llevado a la Conatrib para que podamos hacer este tipo de reformas a nivel nacional en el Código Nacional Penal”, dijo.

Mery Ayup adelantó que propondrá un estudio a fondo para revisar las sanciones e impulsar posibles reformas a nivel nacional. “Voy a proponer un estudio a fondo de por qué las penas en adolescentes tendrían que aumentar sin quitar de vista que estamos obligados nosotros a reintegrarlos a la sociedad”, añadió.

“Voy a proponer un estudio a fondo de por qué las penas en adolescentes tendrían que aumentar sin quitar de vista que estamos obligados nosotros a reintegrarlos a la sociedad”, añadió.

Además de las sanciones, Mery Ayup sostuvo que la prevención de la violencia requiere atender factores relacionados con la convivencia familiar, el entorno escolar y el consumo de drogas y alcohol.

Señaló que las acciones para reducir estos hechos deben comenzar desde el entorno social más cercano y contemplar también la influencia de las redes sociales, al considerar que la respuesta institucional no puede limitarse a las consecuencias penales una vez que ocurre un delito.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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