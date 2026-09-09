Secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra, en Ramos Arizpe, retoma clases entre obras; advierten riesgos

RAMOS ARIZPE, COAH.- La secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra —en Ramos Arizpe— retomó este miércoles las clases presenciales mientras continúan las obras para la construcción de una techumbre, situación ante la que personal del plantel advirtió posibles riesgos para los estudiantes. Aunque la entrega de la obra estaba prevista para este 9 de septiembre, los trabajos registraron retrasos, por lo que los estudiantes permanecieron durante dos semanas en educación a distancia.

Ante la reanudación de las actividades presenciales, el personal colocó lonas alrededor de la construcción para delimitar el área y prevenir posibles accidentes entre integrantes de la comunidad escolar. “De hecho por eso es la lona, sobre todo para que si llegara a pasar un accidente, que Dios no lo quiera, pues no nos echan la culpa”, expresó Dora Torres Mendoza, subdirectora del turno matutino.

Torres Mendoza señaló que la preocupación se mantiene en ambos turnos y afirmó que la constructora no realizó trabajos durante el periodo vacacional. “En todas las vacaciones no vinieron a trabajar los señores, y como son dos turnos, pues también en cualquiera de los dos turnos hay riesgo”, señaló. Francisco Cepeda, ingeniero encargado de la obra, aseguró que no existe un peligro inminente y estimó que los trabajos concluirán dentro de tres o cuatro semanas.

“Ojalá que sí se terminara esta obra cuanto antes. Nosotros nos hicimos muchas ilusiones, creíamos que sí iba a estar listo”, manifestó la subdirectora. Mientras concluyen los trabajos, las actividades cívicas y físicas al aire libre permanecen suspendidas, mientras padres de familia acuden al plantel a recoger libros y útiles escolares.