Secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra, en Ramos Arizpe, retoma clases entre obras; advierten riesgos

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Coahuila
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    Secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra, en Ramos Arizpe, retoma clases entre obras; advierten riesgos
    La construcción de la techumbre permanece inconclusa pese a que la entrega estaba prevista para este 9 de septiembre. MANUEL RODRÍGUEZ

La techumbre debía quedar lista este 9 de septiembre, pero el encargado de los trabajos estimó que requerirán otras tres o cuatro semanas; actividades cívicas y físicas permanecen suspendidas

RAMOS ARIZPE, COAH.- La secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra —en Ramos Arizpe— retomó este miércoles las clases presenciales mientras continúan las obras para la construcción de una techumbre, situación ante la que personal del plantel advirtió posibles riesgos para los estudiantes.

Aunque la entrega de la obra estaba prevista para este 9 de septiembre, los trabajos registraron retrasos, por lo que los estudiantes permanecieron durante dos semanas en educación a distancia.

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Ante la reanudación de las actividades presenciales, el personal colocó lonas alrededor de la construcción para delimitar el área y prevenir posibles accidentes entre integrantes de la comunidad escolar.

“De hecho por eso es la lona, sobre todo para que si llegara a pasar un accidente, que Dios no lo quiera, pues no nos echan la culpa”, expresó Dora Torres Mendoza, subdirectora del turno matutino.

$!Personal de la secundaria colocó una lona en la que manifestó que labora bajo protesta y exigió condiciones seguras mientras continúan las obras.
Personal de la secundaria colocó una lona en la que manifestó que labora bajo protesta y exigió condiciones seguras mientras continúan las obras. MANUEL RODRÍGUEZ

Torres Mendoza señaló que la preocupación se mantiene en ambos turnos y afirmó que la constructora no realizó trabajos durante el periodo vacacional.

“En todas las vacaciones no vinieron a trabajar los señores, y como son dos turnos, pues también en cualquiera de los dos turnos hay riesgo”, señaló.

Francisco Cepeda, ingeniero encargado de la obra, aseguró que no existe un peligro inminente y estimó que los trabajos concluirán dentro de tres o cuatro semanas.

$!La secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra, en Ramos Arizpe, retomó este miércoles las clases presenciales después de dos semanas de educación a distancia.
La secundaria Carlos Alberto Madrazo Becerra, en Ramos Arizpe, retomó este miércoles las clases presenciales después de dos semanas de educación a distancia. MANUEL RODRÍGUEZ

“Ojalá que sí se terminara esta obra cuanto antes. Nosotros nos hicimos muchas ilusiones, creíamos que sí iba a estar listo”, manifestó la subdirectora.

Mientras concluyen los trabajos, las actividades cívicas y físicas al aire libre permanecen suspendidas, mientras padres de familia acuden al plantel a recoger libros y útiles escolares.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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