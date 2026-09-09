Tras dos días de protesta, madres inconformes cierran primaria Leona Vicario en Monclova

Las madres señalaron que la escuela permanecerá cerrada y no permitirán el ingreso del personal hasta que la Secretaría de Educación atienda sus demandas y se concrete la salida definitiva del director Juan Roberto Gómez Peña.

MONCLOVA, COAH.- Luego de dos días de protestas en el exterior de la escuela primaria Leona Vicario, madres de familia subieron la presión al movimiento y este miércoles decidieron cerrar con cadenas y candados las instalaciones del plantel, ubicado en la colonia José de las Fuentes, al oriente de Monclova .

Durante estos dos días anteriores, las inconformes han exigido la destitución del director, a quien señalan por presuntos actos de misoginia y despotismo, además de cuestionar el manejo de los recursos económicos de la institución.

Este miércoles, al plantel acudió la supervisora escolar Yajaira Enríquez, quien buscó dialogar con las madres y solicitó que permitieran la apertura de la escuela, argumentando que los maestros estaban listos para impartir clases.

Sin embargo, las manifestantes se negaron y mantuvieron cerrados los accesos, dejando claro que, después de dos días de protesta, ahora tomaron la decisión de cerrar por completo la primaria.

La supervisora informó que el director Juan Roberto Gómez Peña fue separado momentáneamente de su cargo y permanece bajo resguardo de Servicios Educativos, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Pero para las madres de familia, el retiro temporal no es suficiente, pues exigieron que sea separado definitivamente del plantel y que la Secretaría de Educación presente oficialmente a un nuevo director o directora.