Tras dos días de protesta, madres inconformes cierran primaria Leona Vicario en Monclova

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    Tras dos días de protesta, madres inconformes cierran primaria Leona Vicario en Monclova
    Las manifestantes exigieron la salida definitiva del director Juan Roberto Gómez Peña. LIDIET MEXICANO

Madres de familia cerraron con cadenas y candados la primaria Leona Vicario y exigen la destitución definitiva del director, señalado por presuntos actos de misoginia y despotismo

MONCLOVA, COAH.- Luego de dos días de protestas en el exterior de la escuela primaria Leona Vicario, madres de familia subieron la presión al movimiento y este miércoles decidieron cerrar con cadenas y candados las instalaciones del plantel, ubicado en la colonia José de las Fuentes, al oriente de Monclova.

Las madres señalaron que la escuela permanecerá cerrada y no permitirán el ingreso del personal hasta que la Secretaría de Educación atienda sus demandas y se concrete la salida definitiva del director Juan Roberto Gómez Peña.

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$!La supervisora escolar Yajaira Enríquez acudió al plantel para intentar dialogar con las inconformes.
La supervisora escolar Yajaira Enríquez acudió al plantel para intentar dialogar con las inconformes. LIDIET MEXICANO

Durante estos dos días anteriores, las inconformes han exigido la destitución del director, a quien señalan por presuntos actos de misoginia y despotismo, además de cuestionar el manejo de los recursos económicos de la institución.

Este miércoles, al plantel acudió la supervisora escolar Yajaira Enríquez, quien buscó dialogar con las madres y solicitó que permitieran la apertura de la escuela, argumentando que los maestros estaban listos para impartir clases.

Sin embargo, las manifestantes se negaron y mantuvieron cerrados los accesos, dejando claro que, después de dos días de protesta, ahora tomaron la decisión de cerrar por completo la primaria.

La supervisora informó que el director Juan Roberto Gómez Peña fue separado momentáneamente de su cargo y permanece bajo resguardo de Servicios Educativos, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Pero para las madres de familia, el retiro temporal no es suficiente, pues exigieron que sea separado definitivamente del plantel y que la Secretaría de Educación presente oficialmente a un nuevo director o directora.

$!Madres de familia colocaron cadenas y candados en los accesos de la primaria Leona Vicario.
Madres de familia colocaron cadenas y candados en los accesos de la primaria Leona Vicario. LIDIET MEXICANO

Las inconformes también han señalado presuntas irregularidades en el manejo de las aportaciones de los padres de familia y recursos de programas gubernamentales, por lo que demandaron que se investiguen a fondo los señalamientos.

Mientras no exista una solución definitiva, las madres aseguraron que mantendrán la escuela cerrada, por lo que las clases permanecerán suspendidas.

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Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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