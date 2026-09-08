Seguimos blindando a Coahuila en coordinación con el Ejército: Manolo Jiménez

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    Seguimos blindando a Coahuila en coordinación con el Ejército: Manolo Jiménez
    Las fuerzas armadas trabajan junto con los tres órdenes de gobierno para proteger a las familias en los 38 municipios. CORTESÍA

El gobernador destacó la coordinación con el Ejército Mexicano para mantener la seguridad y el orden en Coahuila

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Ejército Mexicano para mantener las condiciones de seguridad y orden en la entidad, durante la ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera del General de Brigada EM Jorge González Gálvez como nuevo comandante de la VI Zona Militar.

En el acto, el mandatario estatal acompañó al General de Brigada EM Francisco Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, y al nuevo jefe de la VI Zona Militar.

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“Junto al General Fernando Colchado, Comandante de la XI Región Militar, acompañamos al General Jorge González Gálvez en su toma de protesta como nuevo Comandante de la 6ª Zona Militar. En Coahuila seguiremos trabajando de manera coordinada con el Ejército Mexicano para mantener la seguridad y el orden en nuestro estado”, señaló Jiménez Salinas.

$!La estrategia de seguridad estatal combina prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, afirmó Jiménez Salinas.
La estrategia de seguridad estatal combina prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, afirmó Jiménez Salinas. CORTESÍA

El gobernador afirmó que el Ejército Mexicano trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para proteger a las familias coahuilenses en colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios.

Explicó que la estrategia de seguridad estatal contempla acciones de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, esquema que, dijo, se ha fortalecido mediante la suma de esfuerzos y el respaldo de las fuerzas armadas.

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Jiménez Salinas agregó que, como parte de la coordinación y confianza con las instituciones militares, su administración destina recursos a infraestructura y equipamiento para el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional.

“Coahuila es uno de los estados más seguros del país, y es un ejemplo de voluntad, trabajo en equipo y coordinado entre las diversas corporaciones de seguridad para cuidar de las y los coahuilenses y para mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Ante la próxima celebración del Grito de Independencia, el gobernador aseguró que Coahuila cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para realizar los festejos en los municipios.

Añadió que ya se encuentran listos los operativos conjuntos que se implementarán durante las celebraciones patrias en los 38 municipios, mediante la coordinación entre las instituciones de seguridad y las alcaldesas y alcaldes.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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