Seguimos blindando a Coahuila en coordinación con el Ejército: Manolo Jiménez

El gobernador Manolo Jiménez Salinas destacó la coordinación entre el Gobierno de Coahuila y el Ejército Mexicano para mantener las condiciones de seguridad y orden en la entidad, durante la ceremonia de toma de protesta, posesión al cargo y protesta de bandera del General de Brigada EM Jorge González Gálvez como nuevo comandante de la VI Zona Militar. En el acto, el mandatario estatal acompañó al General de Brigada EM Francisco Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, y al nuevo jefe de la VI Zona Militar.

“Junto al General Fernando Colchado, Comandante de la XI Región Militar, acompañamos al General Jorge González Gálvez en su toma de protesta como nuevo Comandante de la 6ª Zona Militar. En Coahuila seguiremos trabajando de manera coordinada con el Ejército Mexicano para mantener la seguridad y el orden en nuestro estado”, señaló Jiménez Salinas.

El gobernador afirmó que el Ejército Mexicano trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para proteger a las familias coahuilenses en colonias, barrios y ejidos de los 38 municipios. Explicó que la estrategia de seguridad estatal contempla acciones de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza, esquema que, dijo, se ha fortalecido mediante la suma de esfuerzos y el respaldo de las fuerzas armadas.

Jiménez Salinas agregó que, como parte de la coordinación y confianza con las instituciones militares, su administración destina recursos a infraestructura y equipamiento para el Ejército Mexicano, la Marina Armada de México y la Guardia Nacional. “Coahuila es uno de los estados más seguros del país, y es un ejemplo de voluntad, trabajo en equipo y coordinado entre las diversas corporaciones de seguridad para cuidar de las y los coahuilenses y para mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Ante la próxima celebración del Grito de Independencia, el gobernador aseguró que Coahuila cuenta con las condiciones de seguridad necesarias para realizar los festejos en los municipios. Añadió que ya se encuentran listos los operativos conjuntos que se implementarán durante las celebraciones patrias en los 38 municipios, mediante la coordinación entre las instituciones de seguridad y las alcaldesas y alcaldes.

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