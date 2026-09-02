Supervisa Manolo Jiménez avance de Expo Coahuila: ‘Vamos avanzando al 100’

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    Supervisa Manolo Jiménez avance de Expo Coahuila: ‘Vamos avanzando al 100’
    Manolo Jiménez señaló que el proyecto contribuirá al desarrollo económico y turístico de Coahuila. TOMADA DE VIDEO

El recorrido se realizó junto al alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores Dávila.

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, supervisó el avance de las obras de Expo Coahuila, acompañado por el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, Blas Flores Dávila.

El mandatario estatal acudió a las antiguas instalaciones de la Feria de Saltillo para revisar el progreso de este proyecto, que busca convertirse en un espacio para la realización de conciertos, espectáculos, convenciones y eventos masivos de alcance nacional e internacional.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/avanza-construccion-de-la-expo-coahuila-manolo-jimenez-proyectan-concluir-primera-etapa-en-octubre-KG22356059

A través de sus redes sociales, Jiménez Salinas señaló que los trabajos avanzan conforme a lo previsto y consideró que Expo Coahuila contribuirá al desarrollo económico y turístico de la entidad.

“Vamos avanzando al 100 con Expo Coahuila, un gran proyecto para fortalecer el desarrollo económico y turístico del Estado”, publicó.

En un video difundido durante el recorrido, el gobernador destacó que el recinto está proyectado para albergar eventos como conciertos, espectáculos, convenciones y actividades de gran formato, entre ellos el Rodeo Saltillo.

“Este gran proyecto de talla nacional e internacional para atraer conciertos, espectáculos, convenciones y grandes eventos como lo es el Rodeo Saltillo y muchos otros más”, expresó.

Jiménez Salinas informó que la obra se encuentra prácticamente concluida y que se contempla su inauguración durante octubre.

Las imágenes en redes sociales muestran algunos de los atractivos con un gran avance.

Expo Coahuila contará con espacios como: el Gran Fórum, Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Wine Garden Food Court, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape y Villa del Desierto.

El Gobierno de Coahuila había anticipado que una primera etapa del proyecto estaría lista para recibir el Rodeo Saltillo, programado del 15 al 18 de octubre en las instalaciones de Expo Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-confirman-a-consorcio-constructor-saltillo-para-construir-gran-forum-de-expo-coahuila-por-677-mdp-IN22945728

Durante esos cuatro días se contempla la participación de diversos artistas. El jueves 15 de octubre se presentarán Pesado y La Casetera; el viernes 16, Julión Álvarez y Costumbre; el sábado 17, Banda El Recodo y Sólido, mientras que el domingo 18 se realizará una noche de música country con Brett Young y Heartland.

Las autoridades estatales prevén a través de Expo Coahuila contar con un nuevo espacio para la realización de eventos de gran formato y fortalecer la oferta turística y de entretenimiento de Saltillo y la entidad.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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