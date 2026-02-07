Saltillo: Brigadas mejoran espacios públicos en la colonia Vicente Guerrero

Saltillo
/ 7 febrero 2026
    Saltillo: Brigadas mejoran espacios públicos en la colonia Vicente Guerrero
    El objetivo es elevar la calidad de vida y ofrecer espacios públicos dignos y seguros a la ciudadanía. FOTO: CORTESÍA

Refuerzan limpieza, deshierbe y retiro de escombro en la colonia

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa “Aquí Andamos” reforzaron labores de limpieza profunda, deshierbe y retiro de escombro en diversos callejones de la colonia Vicente Guerrero, al sur de Saltillo.

Como parte de la estrategia del Gobierno Municipal para elevar la calidad de vida y ofrecer espacios públicos dignos y seguros, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió callejones y pasillos ubicados entre las calles 13, 15, 44, 46, así como entre las calles 44 y 42, además de las vialidades 19 y 48 en este sector.

En estas labores, las cuadrillas municipales, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, retiraron escombro, basura y desechos orgánicos e inorgánicos que representaban un riesgo para la salud e integridad de niñas, niños y adultos de la zona.

Estas acciones se realizan también en respuesta a peticiones de la ciudadanía a través del asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08, mediante el cual se pueden reportar servicios públicos para su atención inmediata.

Se retiraron escombros, basura y desechos orgánicos e inorgánicos que representaban un riesgo para la salud de vecinos. FOTO: CORTESÍA
Se retiraron escombros, basura y desechos orgánicos e inorgánicos que representaban un riesgo para la salud de vecinos. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Javier Díaz recordó que el programa “Aquí Andamos” cuenta actualmente con 533 colaboradores de diferentes dependencias, trabajando de forma permanente en los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro de Saltillo, con el objetivo de ofrecer una ciudad más limpia, ordenada y segura para habitantes y visitantes.

Trabajos preventivos en arbolado y seguridad vial

Con el objetivo de fortalecer la seguridad vial, proteger a peatones y automovilistas y mantener una imagen urbana ordenada, brigadas del programa realizaron labores de poda preventiva en palmeras y árboles de los camellones centrales de las principales avenidas de la ciudad.

Se retiraron ramas secas, dañadas o en mal estado de las palmas de la especie Washingtonia ubicadas sobre el bulevar Venustiano Carranza, entre los bulevares Campanares y Luis Donaldo Colosio, así como del arbolado de la especie roble en la banqueta norte del bulevar Francisco Coss, entre los bulevares Isidro López Zertuche y Venustiano Carranza.

El Gobierno Municipal informó que una poda adecuada favorece la salud y correcto desarrollo del arbolado, previene plagas y enfermedades, facilita labores de mantenimiento y reduce riesgos de desprendimientos durante vientos o lluvias.

Además, cuadrillas del Vivero Municipal repusieron pinos Eldarica dañados por las bajas temperaturas recientes en distintos puntos del bulevar Venustiano Carranza. Paralelamente, la Dirección de Servicios Públicos reforzó limpieza y deshierbe en el camellón central y laterales del bulevar Antonio Cárdenas, del cruce con la Calzada Antonio Narro hasta el bulevar Emilio Arizpe de la Maza.

Con estas acciones, el Gobierno de Saltillo refrenda su compromiso con el cuidado del arbolado urbano y la conservación de los espacios públicos, impulsando medidas preventivas que mejoran la imagen de la ciudad y elevan la calidad de vida de las y los saltillenses.

