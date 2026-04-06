Impulsa IMSS Coahuila cultura física para frenar sedentarismo y enfermedades

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 6 abril 2026
    Impulsa IMSS Coahuila cultura física para frenar sedentarismo y enfermedades
    El IMSS en Coahuila promueve la actividad física como herramienta clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. CORTESÍA

En el Día Mundial de la Actividad Física, el IMSS en Coahuila fortalece la prevención de enfermedades mediante deporte y programas dirigidos a derechohabientes y población abierta

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, conmemorado este 6 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reforzó su estrategia para combatir el sedentarismo mediante la promoción de espacios deportivos y programas preventivos en sus Centros de Seguridad Social (CSS).

A través de sus instalaciones en Monclova, Saltillo y Piedras Negras, el Instituto ofrece alternativas accesibles tanto para derechohabientes como para la población en general, con el objetivo de incentivar estilos de vida activos que contribuyan a la prevención y control de enfermedades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/refuerza-uadec-brigadas-de-salud-y-servicios-gratuitos-en-todo-coahuila-MA19800792

OFERTA DEPORTIVA AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD

En estos espacios se imparten disciplinas como spinning, yoga, aerobics y acondicionamiento físico en gimnasio, además de contar con albercas en Monclova y Saltillo para la práctica de natación. Estas actividades están diseñadas para distintos niveles de condición física, lo que permite ampliar su alcance entre la población.

El profesor de educación física en el CSS de Saltillo, Carlos Uriel Espinoza de la Cruz, subrayó que la actividad física representa una herramienta clave en la reducción de riesgos asociados a enfermedades, particularmente aquellas vinculadas al sedentarismo.

PROGRAMAS ENFOCADOS A LA SALUD GENERAL

Como parte de su enfoque preventivo, el IMSS también implementa el Programa de Atención Social a la Salud (PASS), dirigido a personas con enfermedades crónico-degenerativas. Este esquema promueve la adopción de hábitos saludables mediante la combinación de ejercicio regular y alimentación balanceada.

$!Los Centros de Seguridad Social ofrecen disciplinas como yoga, spinning y natación en instalaciones accesibles para la población.
Los Centros de Seguridad Social ofrecen disciplinas como yoga, spinning y natación en instalaciones accesibles para la población. CORTESÍA

Desde el Departamento de Prestaciones Sociales, el Instituto fortalece la cultura del deporte al ofrecer estos servicios a costos accesibles, consolidando así una estrategia integral de bienestar que impacta tanto en la salud física como en la calidad de vida de los usuarios.

Finalmente, Espinoza de la Cruz reiteró la invitación a la ciudadanía a acudir al Centro de Seguridad Social más cercano para conocer la oferta disponible e incorporarse a actividades que favorezcan una vida más activa y saludable.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ejercicio
Salud

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Normas morenistas

Normas morenistas
true

Partidos ricos en un país de pobres
true

POLITICÓN: Pensiones doradas, la reforma que el Congreso de Coahuila prefiere ignorar
El Ayuntamiento de Saltillo analizará medidas para mantener las calles limpias y asegurar la continuidad del programa de bacheo.

Continúa Saltillo plan de pavimentación pese al alza de asfalto; proponen medidas contra ‘cochinones’
Aunque el primer cuadro de la ciudad registró afluencia durante la Semana Mayor, el repunte en ventas se concentró principalmente en giros restauranteros.

Ventas en el Centro Histórico de Saltillo no alcanzan proyección de Semana Santa
Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez encabezan la presencia coahuilense en la Copa del Mundo que inicia en Puebla.

Coahuila tira sus primeras flechas: inicia este martes la Copa del Mundo de tiro con arco en Puebla
Donald Trump lanzó una fuerte advertencia a Irán a través de sus redes sociales el domingo de Pascua.

Trump se muestra envalentonado por un rescate exitoso
La estrategia de la CIA para localizar y extraer al oficial de sistemas de armamento desaparecido tras el derribo de su F-15E.

Cómo ayudó la CIA a localizar a un aviador de EU escondido en Irán