Impulsa IMSS Coahuila cultura física para frenar sedentarismo y enfermedades

En el marco del Día Mundial de la Actividad Física, conmemorado este 6 de abril, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reforzó su estrategia para combatir el sedentarismo mediante la promoción de espacios deportivos y programas preventivos en sus Centros de Seguridad Social (CSS). A través de sus instalaciones en Monclova, Saltillo y Piedras Negras, el Instituto ofrece alternativas accesibles tanto para derechohabientes como para la población en general, con el objetivo de incentivar estilos de vida activos que contribuyan a la prevención y control de enfermedades.

OFERTA DEPORTIVA AL ALCANCE DE LA COMUNIDAD En estos espacios se imparten disciplinas como spinning, yoga, aerobics y acondicionamiento físico en gimnasio, además de contar con albercas en Monclova y Saltillo para la práctica de natación. Estas actividades están diseñadas para distintos niveles de condición física, lo que permite ampliar su alcance entre la población. El profesor de educación física en el CSS de Saltillo, Carlos Uriel Espinoza de la Cruz, subrayó que la actividad física representa una herramienta clave en la reducción de riesgos asociados a enfermedades, particularmente aquellas vinculadas al sedentarismo. PROGRAMAS ENFOCADOS A LA SALUD GENERAL Como parte de su enfoque preventivo, el IMSS también implementa el Programa de Atención Social a la Salud (PASS), dirigido a personas con enfermedades crónico-degenerativas. Este esquema promueve la adopción de hábitos saludables mediante la combinación de ejercicio regular y alimentación balanceada.

Desde el Departamento de Prestaciones Sociales, el Instituto fortalece la cultura del deporte al ofrecer estos servicios a costos accesibles, consolidando así una estrategia integral de bienestar que impacta tanto en la salud física como en la calidad de vida de los usuarios. Finalmente, Espinoza de la Cruz reiteró la invitación a la ciudadanía a acudir al Centro de Seguridad Social más cercano para conocer la oferta disponible e incorporarse a actividades que favorezcan una vida más activa y saludable.

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