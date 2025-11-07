Senadora Cecilia Guadiana invita a jóvenes de Coahuila y el país a ser motor del cambio social y político

Durante su intervención en el Parlamento Juvenil 2025, “Voces del Futuro”, la senadora de Morena, Cecilia Guadiana destacó la importancia de abrir espacios de diálogo y participación política para las nuevas generaciones, considerando a la juventud como una fuerza transformadora que impulsa el cambio social y político del país.

“Me siento profundamente identificada con cada uno de ustedes. Al igual que ustedes, yo también soñé con tener un lugar desde el cual pudiera aportar al bienestar de mi país y representar a las miles de mujeres y jóvenes coahuilenses en esta tribuna”, expresó la legisladora.

La coahuilense resaltó que, como una de las legisladoras más jóvenes de el Senado de la República, ha comprobado que la juventud no es una limitante, sino una fuente de energía, cuestionamiento y renovación. “Aprovéchenla”, exhortó a los participantes.

La senadora enfatizó que los sueños solo se conquistan con preparación, principios y convicción, recordando que los retos son numerosos, pero la pasión por servir y la honestidad deben guiar siempre el actuar público.