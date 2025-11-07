Senadora Cecilia Guadiana invita a jóvenes de Coahuila y el país a ser motor del cambio social y político

Coahuila
/ 7 noviembre 2025
    Senadora Cecilia Guadiana invita a jóvenes de Coahuila y el país a ser motor del cambio social y político
    La morenista afirma que se identifica con los jóvenes participantes, a quienes compartió que ella también soñó con aportar al bienestar del país desde una tribuna política. FOTO: CORTESÍA

La legisladora destacó la importancia de abrir espacios de diálogo y participación política para las nuevas generaciones

Durante su intervención en el Parlamento Juvenil 2025, “Voces del Futuro”, la senadora de Morena, Cecilia Guadiana destacó la importancia de abrir espacios de diálogo y participación política para las nuevas generaciones, considerando a la juventud como una fuerza transformadora que impulsa el cambio social y político del país.

“Me siento profundamente identificada con cada uno de ustedes. Al igual que ustedes, yo también soñé con tener un lugar desde el cual pudiera aportar al bienestar de mi país y representar a las miles de mujeres y jóvenes coahuilenses en esta tribuna”, expresó la legisladora.

La coahuilense resaltó que, como una de las legisladoras más jóvenes de el Senado de la República, ha comprobado que la juventud no es una limitante, sino una fuente de energía, cuestionamiento y renovación. “Aprovéchenla”, exhortó a los participantes.

La senadora enfatizó que los sueños solo se conquistan con preparación, principios y convicción, recordando que los retos son numerosos, pero la pasión por servir y la honestidad deben guiar siempre el actuar público.

$!Guadiana exhortó a los jóvenes a aprovechar su energía y capacidad de cuestionamiento para generar cambios.
Guadiana exhortó a los jóvenes a aprovechar su energía y capacidad de cuestionamiento para generar cambios. FOTO: CORTESÍA

“El compromiso con México se construye día a día, con acciones honestas, solidarias y con la certeza de trabajar por un país más justo y con bienestar para todas y todos”, subrayó.

Asimismo, invitó a los jóvenes a vivir esta experiencia con compromiso, diálogo y esperanza, aprovechando el Parlamento Juvenil como una oportunidad para proponer, construir y liderar causas justas.

“Que cada palabra que pronuncien y cada propuesta que formulen nazcan del amor por México y del deseo de dejar huella”, concluyó.

El Parlamento Juvenil 2025 busca acercar a los jóvenes al trabajo legislativo, fomentando su preparación y participación en la creación de iniciativas que contribuyan al desarrollo del país. Este año participan más de 100 jóvenes de varios estados, incluyendo Coahuila, en actividades y sesiones dentro del Senado de la República.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

