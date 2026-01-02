Señala ASEC a Torreón por 151 mdp sin solventar

TORREÓN, COAH.- La Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) dio a conocer los resultados del cumplimiento de las auditorías practicadas al Ejercicio Fiscal 2024, en las que destacan los municipios de Torreón y Saltillo por ser los que mayor recurso público ejercieron.

De acuerdo con el informe, a Torreón, municipio encabezado por el alcalde Román Cepeda, se le asignó un presupuesto de 4 mil 296 millones 415 mil 195.28 pesos, del cual presenta observaciones no solventadas por 151 millones 511 mil 836 pesos, lo que representa el 3.52 por ciento del presupuesto devengado. En contraste, Saltillo ejerció 4 mil 386 millones 577 mil 500.07 pesos, con observaciones por 14 millones 880 mil 404 pesos, equivalentes al 0.33 por ciento.

Como parte de la fiscalización superior al Informe de Avance de Gestión Financiera del primer trimestre de 2024, la ASEC practicó una auditoría de Cumplimiento al municipio de Torreón, en la que se detectaron observaciones no solventadas por 37 millones 543 mil 347.30 pesos, conforme a lo establecido en la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

Del resultado de la auditoría ASE-07247-2024 se desprendieron 4 observaciones: una por falta de comprobación o documentación insuficiente de egresos por 4 millones 60 mil pesos, y tres más por incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, con un monto observado de 33 millones 483 mil 347.30 pesos.

Para el segundo trimestre de 2024, la auditoría de Cumplimiento correspondiente al expediente ASE-07387-2024 identificó 5 observaciones no solventadas por un total de 17 millones 821 mil 563.78 pesos, de las cuales 4 están relacionadas con incumplimientos a la Ley de Adquisiciones.

La situación se profundiza con la revisión de la Cuenta Pública 2024, donde se practicaron una auditoría de Cumplimiento y otra de Cumplimiento en Inversión y Obra Pública, detectándose observaciones pendientes de solventar por 96 millones 146 mil 926.79 pesos. La auditoría ASE-02122-2025 arrojó 7 observaciones por 11 millones 275 mil 335.80 pesos, asociadas principalmente a deficiencias físicas y técnicas en obras públicas, mientras que la ASE-02640-2025 identificó 22 observaciones por 84 millones 871 mil 590.99 pesos, mayormente por incumplimientos a la Ley de Adquisiciones y fallas en la comprobación de egresos.

En el rubro financiero, la ASEC informó que al 31 de diciembre de 2024, el Estado de Situación Financiera del municipio de Torreón reflejó pasivos y hacienda pública/patrimonio por 2 mil 601 millones 857 mil 075.25 pesos.

SALTILLO TAMBIÉN

Respecto a Saltillo, la Auditoría Superior del Estado de Coahuila detectó observaciones administrativas y financieras, principalmente vinculadas a incumplimientos en materia de adquisiciones. En el primer trimestre de 2024, la auditoría ASE-07242-2024 identificó una observación no solventada por 2 millones 716 mil 999.77 pesos, correspondiente a egresos que no cumplieron con la normatividad vigente.

Durante el segundo trimestre, la auditoría ASE-07382-2024 arrojó 3 observaciones no solventadas por 2 millones 774 mil 604.01 pesos, todas relacionadas con la misma legislación. En la revisión de la Cuenta Pública 2024, se detectaron observaciones pendientes de solventar por 9 millones 388 mil 700.88 pesos. De estas, la auditoría ASE-02118-2025 reportó 2 observaciones por 111 mil 652.77 pesos derivadas de deficiencias técnicas en obras públicas, mientras que la ASE-02614-2025 identificó 11 observaciones por 9 millones 277 mil 048.11 pesos, principalmente por incumplimientos a la Ley de Adquisiciones, además de señalamientos administrativos sin impacto económico directo.

La ASEC precisó que todas las observaciones señaladas corresponden a irregularidades no solventadas dentro del plazo legal, por lo que continuarán los procedimientos correspondientes. Los municipios cuentan con un plazo de 40 días hábiles para justificar los gastos y, en su caso, solventar las observaciones formuladas.