Rieles, maquinaria y ‘fotos’: auditoría señala boquete millonario en la Línea Z del Interoceánico

CDMX.- Los trabajos de corrección de curvatura y pendiente en la Línea Z del Tren Interoceánico arrastran observaciones por pagos en exceso que, en conjunto, ascienden a 28.8 millones de pesos, derivados de sobreprecios y de la falta de elementos suficientes para acreditar el uso de equipos, materiales y personal, según la auditoría 129 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) practicada al proyecto “Corrección, Pendiente y Conexión en la Línea Z” en la Cuenta Pública de 2023.

La revisión se conoce tras el descarrilamiento ocurrido el 28 de diciembre de 2025 en Oaxaca, cuando un convoy de pasajeros del sistema interoceánico se salió de las vías al tomar una curva, con un saldo reportado por autoridades y medios internacionales de al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

En su dictamen, la ASF documentó que una de las principales observaciones corresponde al contrato FIT-GARMOP-OP-Z-13-2022, por el cual determinó pagos en exceso por 17 millones 627.2 mil pesos, al detectar inconsistencias en matrices de precios unitarios y conceptos donde se incluyeron cuadrillas, maquinaria y equipo sin que hubiera evidencia suficiente de su participación en los trabajos.

En varios de esos conceptos, la Auditoría señaló que “en los reportes fotográficos... no se tiene evidencia del uso de los equipos ni del personal” y que esa información tampoco se asentó en los reportes de la supervisión externa, por lo que el monto observado se integró a partir de recalcular precios unitarios y contrastarlos con lo efectivamente acreditable.

Otro señalamiento recayó en el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-17-2022, relativo a la corrección en 56 km de curvatura y pendiente y rehabilitación de 146.3 km de vía férrea, así como la conexión al Puerto de Salina Cruz, donde la ASF determinó pagos en exceso por 8 millones 564 mil pesos por inconsistencias en matrices de precios unitarios y conceptos que no quedaron debidamente respaldados en la documentación revisada.

La tercera observación se ubicó en el contrato FIT-GARMOP-OP-Z-14-2019, por 2 millones 658.5 mil pesos, al advertir que en la integración del precio se consideró riel de 136 lb/yd con un costo mayor por metro, pese a que en verificaciones se asentó que se suministró y colocó riel de 115 lb/yd, lo que impactó el monto pagado.

En el apartado de seguimiento, la ASF dejó constancia de que, aun con información presentada por la entidad para atender las observaciones, persistieron montos por aclarar en los conceptos revisados, al no quedar plenamente acreditado el soporte técnico y documental en campo.

Como parte de las acciones, la Auditoría emitió pliegos de observaciones en los que se presume un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública —o al patrimonio de la entidad— por los pagos en exceso determinados, cuyo reintegro o aclaración queda sujeto al proceso de solventación y seguimiento conforme a la normatividad aplicable. Con información de El Universal