‘Siempre conté con el apoyo de la sociedad’: agradece Riquelme en Torreón trabajo en equipo

TORREÓN, COAH.- Gran parte de lo que logramos en seis años fue resultado del trabajo en equipo con la ciudadanía, porque esos logros no son solo del Gobernador de Coahul, son de todos, señaló el mandatario estatal Miquel Ángel Riquelme Solís.

“Sí yo encabecé, lideré muchas cosas pero los logros fueron de todos, y en ese sentido así me retiro pensando que la sociedad siempre me dio su confianza, hasta con ustedes los medios de comunicación, no tuve una sola decisión importante cuestionada, una sola de las importantes que tomé y eso se llama apoyo”, afirmó.

Riquelme Solís dijo que siempre la gente le dio su apoyo y agradeció también a los empresarios por haber confiado en él y trabajado en proyectos que beneficiaron a la sociedad.

Estos días su mayor trabajo está en que el nuevo gobernador pueda arrancar con las mínimas limitaciones burocráticas para que pueda disponer de recursos tanto materiales como económicos sin problemas, dijo.

MANTENER SERVICIOS

Sobre los 17 días que le restan a su administración, aseguró, que lo que quiere es terminar bien y que cuida en todo el estado para que continúe la seguridad como hasta el día de hoy, y que no falten los servicios médicos, que no se suspendan las vacunas que se tienen para enfermedades agudas, respiratorias y que no se suspenda la atención a la salud.

En cuanto a su retiro como Gobernador dijo que su mayor satisfacción será que la gente lo reconozca en la calle y que lo salude.

“Yo me voy tranquilo. Y quiero que al terminar mi mandato pueda regresar a los tacos o a las hamburguesas a las que siempre he ido toda mi vida, y que la gente me salude”, señaló.

Dijo que trabaja con el gobernador electo Manolo Jiménez para que el arranque de su administración sea un inicio sin los problemas administrativos naturales de un cambio de gobierno.