Medios de Coahuila ya me han ‘quitado la Visa’ de EU tres veces: Américo Villarreal Santiago, delegado del Bienestar

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    Medios de Coahuila ya me han ‘quitado la Visa’ de EU tres veces: Américo Villarreal Santiago, delegado del Bienestar
    Américo Villarreal Santiago aseguró que no es la primera ocasión en que circulan versiones sobre un supuesto retiro de su visa. ARCHIVO

Américo Villarreal Santiago negó versiones sobre un presunto retiro de visa y calificó como falsas las publicaciones difundidas en medios de comunicación

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Coahuila, Américo Villarreal Santiago, calificó como falsas las noticias que se han difundido en medios de comunicación sobre un posible retiro de visa para ingresar a Estados Unidos.

La declaración la dio luego de que este miércoles medios de comunicación en Coahuila aseguraron que el retiro de visa del delegado se debe a que su padre, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, están siendo investigados por la autoridad norteamericana.

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De acuerdo con Los Angeles Times, quienes informaron sobre las investigaciones en curso contra los gobernadores morenistas, las autoridades se encuentran indagando posibles nexos entre las autoridades de Tamaulipas y Sonora con el crimen organizado.

Sobre el presunto retiro de su visa, el delegado Américo Villarreal Santiago aseveró que no es la primera vez que en Coahuila se difunde esta información y, aunque aseguró que no hay nada que aclarar, tampoco informó si tiene vigente el paso legal hacia Estados Unidos.

“Según los medios de comunicación de Coahuila, me la han quitado como tres veces. Creo que no existe nada que aclarar”, expresó el delegado.

Sobre las presuntas investigaciones contra su familia, el delegado no agregó ninguna respuesta.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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