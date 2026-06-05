Sigue Coahuila como una de las dos entidades con mayor registro de enfermedades laborales

La última actualización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuanto a información sobre accidentes en centros de trabajo del país, revelaron que Coahuila, continúa como una de las entidades con mayor registro de enfermedades laborales en el país. De acuerdo con los reportes hasta el mes de mayo reportados ante la STyPS, en Coahuila, se han registrado al menos 38 casos de personas que son diagnosticadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con una enfermedad a causa del trabajo.

La estadística presentada por la STPS se realiza tomando en cuenta a la cantidad de incapacidades temporales con o sin secuelas, así como permanentes que son otorgadas por el IMSS y reportadas ante la Secretaría. Las enfermedades pueden haberse desarrollado por afectaciones acumuladas a lo largo de la trayectoria laboral o como consecuencia de algún siniestro relacionado con el trabajo. Aunque al corte de mayo los 38 casos pueden traducirse como “pocos”, Coahuila es la segunda entidad de todo el país con mayor cúmulo de casos de enfermedades laborales, a pesar de no tener una de las fuerzas trabajadoras más numerosas del país.

A decir de los datos de la Secretaría, por encima de Coahuila, solo se encuentra Baja California quien ha reportado un total de 97 incapacidades por enfermedades laborales, y en el siguiente caso, se encuentra Tamaulipas que también reportó durante los primeros meses del 2026, un total de 38 casos, y después están Estado de México con 30 y Chihuahua con 29. Estas enfermedades laborales, se incluyen con un total de mil 741 accidentes laborales registrados en toda la entidad por la STyPS, que reporta como los rubros con mayor incidencia a la industria manufacturera, y al comercio al por menor.

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