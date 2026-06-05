Sigue Coahuila como una de las dos entidades con mayor registro de enfermedades laborales

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    Sigue Coahuila como una de las dos entidades con mayor registro de enfermedades laborales
    Las enfermedades pueden originarse por afectaciones acumuladas durante la vida laboral o por incidentes relacionados con el trabajo. ESPECIAL

Hasta mayo de 2026 se reportaron 38 casos de enfermedades relacionadas con el trabajo en la entidad

La última actualización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en cuanto a información sobre accidentes en centros de trabajo del país, revelaron que Coahuila, continúa como una de las entidades con mayor registro de enfermedades laborales en el país.

De acuerdo con los reportes hasta el mes de mayo reportados ante la STyPS, en Coahuila, se han registrado al menos 38 casos de personas que son diagnosticadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con una enfermedad a causa del trabajo.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/aumentan-casos-de-enfermedades-de-trabajo-en-coahuila-la-entidad-se-ubica-en-cuarto-lugar-a-nivel-nacional-DN19277477

La estadística presentada por la STPS se realiza tomando en cuenta a la cantidad de incapacidades temporales con o sin secuelas, así como permanentes que son otorgadas por el IMSS y reportadas ante la Secretaría.

Las enfermedades pueden haberse desarrollado por afectaciones acumuladas a lo largo de la trayectoria laboral o como consecuencia de algún siniestro relacionado con el trabajo.

Aunque al corte de mayo los 38 casos pueden traducirse como “pocos”, Coahuila es la segunda entidad de todo el país con mayor cúmulo de casos de enfermedades laborales, a pesar de no tener una de las fuerzas trabajadoras más numerosas del país.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-en-top-de-estados-con-mas-accidentes-laborales-28-ocurren-camino-al-trabajo-NA19912825

A decir de los datos de la Secretaría, por encima de Coahuila, solo se encuentra Baja California quien ha reportado un total de 97 incapacidades por enfermedades laborales, y en el siguiente caso, se encuentra Tamaulipas que también reportó durante los primeros meses del 2026, un total de 38 casos, y después están Estado de México con 30 y Chihuahua con 29.

Estas enfermedades laborales, se incluyen con un total de mil 741 accidentes laborales registrados en toda la entidad por la STyPS, que reporta como los rubros con mayor incidencia a la industria manufacturera, y al comercio al por menor.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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