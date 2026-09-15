Sigue en vivo: el Grito de Independencia desde Coahuila
La transmisión se podrá seguir desde los canales oficiales de redes sociales del Gobierno de Coahuila
El Gobierno del Estado de Coahuila organizó los festejos patrios del Grito de Independencia 2026 en la Plaza de Armas de Saltillo este martes 15 de septiembre, con apertura al público desde las 18:00 horas y la presentación musical estelar del grupo La Firma.
La ceremonia cívica marca el tercer Grito de Independencia encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas desde el Palacio de Gobierno, tras asumir funciones en diciembre de 2023.
La conmemoración de 2026 corresponde al 216 aniversario del inicio de la gesta armada, sucediendo a las festividades oficiales presididas por su gestión en 2024 (214 aniversario) y en 2025 (215 aniversario).
CIERRE DE CALLES EN SALTILLO POR 15 SEPTIEMBRE
Ante la concentración ciudadana en el primer cuadro de la capital coahuilense, las autoridades implementaron un dispositivo de control de tránsito vehicular que contempla restricciones en diversas vías estratégicas:
Ignacio Allende: Tramo cerrado de Manuel Pérez Treviño a Ramos Arizpe.
Juan Aldama: Bloqueo de Manuel Acuña a Miguel Hidalgo.
Miguel Hidalgo: Restricción de Ramos Arizpe a Juan Aldama.
José María Morelos: Cierre de Guadalupe Victoria a Ramos Arizpe.
Nicolás Bravo: Sin paso de Ramos Arizpe a Juan Aldama.
Benito Juárez: Tramo cerrado de General Cepeda a Nicolás Bravo.
De acuerdo con el funcionario municipal Banda Alemán, el despliegue preventivo se encuentra coordinado para el resguardo de la zona. “Ya estamos listos para el operativo de cierre de calles. En cuanto a la fiesta del Grito, el cierre se llevará a cabo de forma paulatina a partir de las cero horas del martes”, precisó.
El Gobernado también recordó que los festejos continuarán el 16 de septiembre con el tradicional Desfile Cívico Militar, como parte de las actividades conmemorativas por la Independencia de México.