SIMAS Torreón negocia con CFE esquema para pagar adeudo de forma gradual

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, sostuvo un encuentro con directivos de la CFE para presentar alternativas de pago.

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón mantiene negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para establecer un esquema que le permita cubrir el adeudo acumulado sin afectar los recursos destinados a su operación.

De acuerdo con el edil, la propuesta se encuentra actualmente bajo revisión en las oficinas centrales de la CFE, en la Ciudad de México, por lo que el Municipio permanece a la espera de una respuesta para definir si podrá concretarse el convenio.

Riquelme Solís señaló que SIMAS plantea mantenerse al corriente con la facturación de energía eléctrica que se genere cada mes y, de manera paralela, realizar aportaciones periódicas para disminuir gradualmente el adeudo acumulado.

“El Simas no se está negando a pagar de aquí en adelante de manera puntual. Al contrario, lo que estamos tratando es que dentro de ello exista un convenio que nos permita garantizar el consumo de energía en los próximos meses e ir pagando el adeudo que se tiene con CFE”, declaró.

El alcalde explicó que uno de los objetivos de la negociación es establecer mensualidades acordes con la capacidad financiera del organismo, de manera que el cumplimiento del convenio no comprometa recursos necesarios para el mantenimiento de infraestructura y la prestación del servicio.