SIMAS Torreón negocia con CFE esquema para pagar adeudo de forma gradual

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    SIMAS Torreón negocia con CFE esquema para pagar adeudo de forma gradual
    Xavier Alain Herrera Arroyo, gerente general de SIMAS Torreón, presentó ante directivos de la CFE alternativas para atender el adeudo acumulado del organismo. SANDRA GÓMEZ

La propuesta contempla cubrir puntualmente el consumo corriente de energía y realizar aportaciones periódicas al pasivo acumulado

TORREÓN, COAH.- El Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) Torreón mantiene negociaciones con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para establecer un esquema que le permita cubrir el adeudo acumulado sin afectar los recursos destinados a su operación.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que el gerente general del organismo, Xavier Alain Herrera Arroyo, sostuvo un encuentro con directivos de la CFE para presentar alternativas de pago.

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De acuerdo con el edil, la propuesta se encuentra actualmente bajo revisión en las oficinas centrales de la CFE, en la Ciudad de México, por lo que el Municipio permanece a la espera de una respuesta para definir si podrá concretarse el convenio.

Riquelme Solís señaló que SIMAS plantea mantenerse al corriente con la facturación de energía eléctrica que se genere cada mes y, de manera paralela, realizar aportaciones periódicas para disminuir gradualmente el adeudo acumulado.

“El Simas no se está negando a pagar de aquí en adelante de manera puntual. Al contrario, lo que estamos tratando es que dentro de ello exista un convenio que nos permita garantizar el consumo de energía en los próximos meses e ir pagando el adeudo que se tiene con CFE”, declaró.

El alcalde explicó que uno de los objetivos de la negociación es establecer mensualidades acordes con la capacidad financiera del organismo, de manera que el cumplimiento del convenio no comprometa recursos necesarios para el mantenimiento de infraestructura y la prestación del servicio.

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Según Riquelme Solís, asumir pagos superiores a la capacidad presupuestal del sistema podría afectar su flujo de recursos. Por ello, indicó que las conversaciones con la CFE buscan establecer condiciones que permitan atender tanto el consumo corriente como el pasivo pendiente.

El Ayuntamiento permanecerá a la espera de la respuesta de la CFE para conocer si la propuesta es aceptada y, en su caso, establecer las condiciones del acuerdo.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

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Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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