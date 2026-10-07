Sin condiciones ni autorización para pruebas de fracking en Coahuila; no hay condiciones actualmente: Alicia Bárcena

La cuenca Sabinas-Burro-Picachos, que comprende territorio de Coahuila y Nuevo León, es la única región del país considerada para evaluar la viabilidad de realizar pruebas de extracción de gas natural mediante fracturación hidráulica, conocida como fracking. La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, explicó ante la Cámara de Diputados que el análisis de esta técnica requerirá la participación de especialistas y académicos de distintas universidades, quienes deberán determinar sus posibles implicaciones ambientales, técnicas y energéticas. Durante su comparecencia, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, fue clara al señalar que no existen actualmente autorización ni condiciones para realizar pruebas piloto de fracking o avanzar hacia la explotación mediante esta técnica. Explicó que la instrucción es llevar a cabo estudios para determinar, entre otros aspectos, la disponibilidad de agua salada y agua profunda que eventualmente pudiera utilizarse en este tipo de procesos. “No se autorizaron pruebas piloto de fracking, se autorizaron pruebas para verificar si hay agua salada y profunda disponible, para poder siquiera hablar del tema. Hoy no existen condiciones para avanzar en una explotación mediante fracturación hidráulica ni autorización de la presidenta para hacerlo”, expuso la funcionaria.

Durante su comparecencia, la secretaria @aliciabarcena fue clara: la presidenta @Claudiashein no ha autorizado pruebas piloto de fracking.La instrucción es realizar estudios para verificar la disponibilidad de agua salada y profunda. Hoy no existen condiciones ni autorización para avanzar en explotación mediante fracturación hidráulica.#SomosMedioAmbiente — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) October 7, 2026

La funcionaria dejó claro que actualmente no existen todavía las condiciones regulatorias necesarias para desarrollar esta práctica, por lo que antes de avanzar deberán actualizarse diversas normas y disposiciones relacionadas con la explotación de hidrocarburos no convencionales. Entre los aspectos que deberán revisarse se encuentran las regulaciones correspondientes a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), así como las reglas para la construcción de pozos no convencionales y el manejo del agua utilizada durante el proceso.

Solo una cuenca bajo análisis De acuerdo con la información presentada por la Semarnat, si eventualmente se determina que el fracking es viable en México, la cuenca Sabinas-Burro-Picachos sería la zona considerada para realizar las pruebas. Esta región se localiza en el noreste del país y abarca principalmente áreas de Coahuila y Nuevo León. Su relevancia radica en el potencial de gas natural no convencional que se encuentra atrapado en formaciones geológicas profundas. El desarrollo de cualquier prueba estaría condicionado a estrictos criterios ambientales. Entre ellos se contempla que no se utilice agua superficial para el proceso y que, de ser necesario, se recurra preferentemente a agua salina. También se plantea que por lo menos 75 por ciento del agua empleada sea reciclada, con el propósito de disminuir el consumo del recurso durante las operaciones. Antes de llegar a una etapa de extracción, especialistas deberán evaluar la factibilidad de los proyectos y determinar si las condiciones geológicas de la cuenca permiten realizar las pruebas sin generar afectaciones ambientales que resulten inaceptables. ¿Qué es el fracking? La fracturación hidráulica es una técnica utilizada para extraer gas natural y petróleo atrapados en formaciones de roca de baja permeabilidad, como las lutitas. El procedimiento comienza con la perforación de un pozo que puede alcanzar varios kilómetros de profundidad y posteriormente extenderse de manera horizontal dentro de la formación geológica donde se encuentra el hidrocarburo. Una vez construido el pozo, se inyecta a presión una mezcla compuesta principalmente por agua y arena, además de otros aditivos. La presión genera pequeñas fracturas en la roca, mientras que la arena ayuda a mantenerlas abiertas para permitir el flujo del gas hacia el pozo. El líquido utilizado durante el proceso debe posteriormente ser recuperado, tratado y, bajo las condiciones planteadas para esta región, reciclado en una proporción mínima de 75 por ciento. Por su potencial gasífero, Sabinas-Burro-Picachos concentra la atención para determinar si esta tecnología puede ser utilizada en el país, aunque cualquier paso hacia su implementación dependerá de estudios técnicos, ambientales y de la actualización del marco regulatorio.