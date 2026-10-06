IMSS destituye a su delegada en Durango tras muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    IMSS destituye a su delegada en Durango tras muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1
    A finales de septiembre de 2026, los padres de 5 recién nacidos que murieron en el HGZ número 1 interpusieron una denuncia ante la FGR. Cuartoscuro

Roxana Blanca Rivera Leaños será sustituida por el doctor Saúl Nevárez Jiménez, a partir de este 6 de octubre

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la destitución de la doctora Roxana Blanca Rivera Leaños, delegada en Durango, tras la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1.

Será sustituida por el doctor Saúl Nevárez Jiménez, a partir de este 6 de octubre, quien se desempeñó como titular de la delegación del IMSS en Tlaxcala, desde julio de 2025.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-acusa-a-kuri-de-promover-injerencia-tras-colaboracion-con-el-embajador-johnson-DN23955723

A finales de septiembre de 2026, los padres de cinco recién nacidos que murieron en el HGZ número 1, en Durango, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continúa con las investigaciones.

¿QUIÉN ES SAÚL NEVÁREZ JIMÉNEZ, NUEVO DELEGADO DEL IMSS EN DURANGO?

El doctor Nevárez cuenta con 29 años de trayectoria institucional. Conoce ampliamente la operación de los servicios de salud del instituto en el estado, donde se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas entre 2022 y 2024. También ocupó ese cargo en Baja California Sur y fue Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo.

Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, y tiene maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/catean-vivienda-de-sobreviviente-de-la-masacre-de-montemorelos-nuevo-leon-FN23954634

”Su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso”, señaló el IMSS a través de un comunicado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Muertes
Salud
Sector Salud

Localizaciones


Baja California Sur
Durango
Nuevo León

Personajes


Zoé Robledo Aburto

Organizaciones


Secretaría de Salud
FGR
IMSS

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas

AMLO: Cariño en las candidaturas morenistas
true

Partido Verde, la plataforma de Harfuch: Loret de Mola
Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, fue señalado por EU como integrante de una red de robo de hidrocarburos del CJNG.

Quién es ‘El Tanque’ y cómo operaba la red ligada al robo de combustible del CJNG
La secretaria de Bienestar destacó la participación del personal que integra las brigadas y señaló que el propósito del programa es llevar la atención hasta donde viven las personas.

Gobierno de Sheinbaum presenta avances del Programa Salud Casa por Casa que suma 27 millones de consultas
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Tormenta Negra a México con 72 horas de lluvia, granizadas y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
El Sorteo del Buen Fin 2026 repartirá 500 millones de pesos entre consumidores y comercios. Estas son las compras y fechas que debes considerar para participar.

Ya viene el sorteo del SAT del Buen Fin 2026 que repartirá 500 millones de pesos... estos son los requisitos para participar
Cierra se da tras meses de litigio antimonopolio y luego de que jueza de California ratificó acuerdo entre Paramount Skydance y 12 fiscales estatales que se oponían a la operación.

Concreta Paramount compra de Warner Bros Discovery por 110 mil millones de dólares
México cerrará ante Jamaica en el Estadio BBVA la serie de Cuartos de Final de la Concacaf Nations League 2026-27.

México vs Jamaica: el Tri jugará los Cuartos de Nations League en Monterrey