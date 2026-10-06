IMSS destituye a su delegada en Durango tras muerte de cinco recién nacidos en el Hospital General de Zona número 1

CDMX.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunció la destitución de la doctora Roxana Blanca Rivera Leaños, delegada en Durango, tras la muerte de cinco recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1. Será sustituida por el doctor Saúl Nevárez Jiménez, a partir de este 6 de octubre, quien se desempeñó como titular de la delegación del IMSS en Tlaxcala, desde julio de 2025.

A finales de septiembre de 2026, los padres de cinco recién nacidos que murieron en el HGZ número 1, en Durango, interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continúa con las investigaciones.

¿QUIÉN ES SAÚL NEVÁREZ JIMÉNEZ, NUEVO DELEGADO DEL IMSS EN DURANGO? El doctor Nevárez cuenta con 29 años de trayectoria institucional. Conoce ampliamente la operación de los servicios de salud del instituto en el estado, donde se desempeñó como jefe de Prestaciones Médicas entre 2022 y 2024. También ocupó ese cargo en Baja California Sur y fue Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo. Es médico cirujano por la Universidad Juárez del Estado de Durango, especialista en Medicina del Trabajo por la Universidad Autónoma de Nuevo León y en Medicina Interna, y tiene maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud.

”Su prioridad será la atención de las familias de los recién nacidos afectados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, el cumplimiento en Durango de las medidas del Comando Interinstitucional para la atención de infecciones y resistencia a los antimicrobianos en UCIN, y la colaboración plena con las auditorías e investigaciones en curso”, señaló el IMSS a través de un comunicado.