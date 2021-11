Sin empleo por falta de certificado de vacunación

MONCLOVA, COAH.- Cientos de monclovenses que buscan empleo han sido rechazados en el reclutamiento por no contar con su certificado de vacunación antiCOVID, aun y cuando ya han recibido las dos dosis.

Este tipo de casos se están presentando con frecuencia, toda vez que la Secretaria del Bienestar está retrasada en la creación de los certificados, dijo Jorge Carlos Mata, secretario general del Sindicato de la Industria Transformadora de la CTM en Monclova.

Expuso que durante la semana anterior una empresa, de la cual no reveló el nombre; solicitó 300 trabajadores en un primer periodo y otros 300 en un segundo; se enviaron alrededor de 950 solicitantes y hasta el momento se han contratado 250 por reingreso y cerca de 150 fueron rechazados por no comprobar que tienen las dos dosis de la vacuna.

“Se está batallando mucho, el tema es que hoy las empresas están pidiendo que el solicitante tenga la vacunación completa”.

Otro de los casos, fue el de un grupo de mujeres en proceso de contratación, pero fueron rechazadas por no comprobar que tienen su esquema completo.

“Es un tapón, si no hay esquema no entras a trabajar, no puedes generar ingresos para tu familia, la empresa no puede planear su producción porque no tiene personal, ¿en dónde está el tapón? en la autoridad”, comentó Carlos Mata.

Dijo que él vio hojas donde personal de la Secretaría del Bienestar a mano, indicó que se recibió una dosis, pero estos no significan nada, requieren de un documento oficial.

“La gente está entendiendo que hay conflictos para recibir la vacuna, pero si no se tiene certificado, pues no entras”, concluyó.