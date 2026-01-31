Tren Saltillo-Monterrey: difieren casi un mes fallo para definir a empresa que hará estaciones

El fallo de la licitación que definirá a la empresa que va a construir las estaciones del tren de pasajeros Saltillo-Monterrey se difirió hasta el 25 de febrero, de acuerdo con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTPI).

El proceso licitatorio estaba programado para finalizar el pasado viernes 30 de enero con la publicación del fallo a las 17:00 horas, sin embargo un documento firmado por Andrés Lajous Loaeza, titular de la ATTPI, señala que el acto se pospone y se fijó el próximo 25 de febrero para llevarlo a cabo.

La documentación argumentó que la Agencia difirió el fallo “en virtud que la convocante requiere de mayor tiempo para efectuar el análisis detallado de las propuestas recibidas en la Licitación referida”.

El proceso contempla la construcción de cuatro estaciones del tren Saltillo-Nuevo Laredo (en tramo de la capital de Coahuila a Nuevo León): Derramadero, Saltillo, Ramos Arizpe y García, en Nuevo León.

El pasado 16 de enero se realizó el acto de apertura de las propuestas económicas y técnicas, cuando se conoció que son seis grupos empresariales los interesados en quedarse con el proyecto.

La propuesta más económica la hizo el grupo 6, integrado por Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.; China Gezhouba Group Company Limited México, S. de R.L. de C.V.; y Constructora e Inmobiliaria LM, S.A. de C.V., con una propuesta por un monto de 2 mil 400 millones de pesos.

En contraparte, la más elevada la hizo el grupo conformado por ICA Constructora, S.A. de C.V.; ICA Constructora de Infraestructura, S.A. de C.V.; Construcciones y Trituraciones, S.A. de C.V.; Controladora de Operaciones de Infraestructura, S.A. de C.V.; y Desarrolladora de Infraestructura Puerto Escondido, S.A. de C.V., con 3 mil 683 millones de pesos.

Este grupo ya ganó otras dos licitaciones que también forman parte del proyecto. Se adjudicó la “Construcción y diseño de 100.05 km del tren de pasajeros Saltillo – Nuevo Laredo, segmentos 16 y 17 Unión San Javier–Arroyo el Sauz”, así como la “Construcción y diseño de 136.28 km del tren de pasajeros Saltillo–Nuevo Laredo, segmentos 18, 19 Y 20, Arroyo del Sauz–Nuevo Laredo”.