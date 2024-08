Sin evidencia oficial para dar con el paradero del joven extraviado en límites de Coahuila y Durango

Ortiz mencionó que el joven, aparentemente originario de Ciudad Lerdo, Durango , al ver una de las camionetas que participan en la búsqueda del lagunero desaparecido hace poco más de dos semanas, pidió ayuda. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada hasta el momento.

TE PUEDE INTERESAR: No disminuyen las muertes ni lesionados en accidentes viales en Torreón

Raúl Meraz Ramírez , Subsecretario de Gobierno en la Región Lagunera de Durango, señaló que no tienen ningún tipo de información respecto al supuesto hallazgo ni datos confirmados sobre el joven presuntamente localizado. También desconocen su estado de salud y su nombre.

TORREÓN, COAH.- La Subsecretaría de Gobierno del Estado de Durango informó que no cuentan con elementos para afirmar que, durante la búsqueda de Pablo Jared, se haya localizado a un hombre de unos 28 años caminando en el desierto , el cual llevaba diez días extraviado en los límites de Coahuila y Durango.

“Leí una nota en los medios, pero oficialmente no tenemos nada al respecto. Es una información que no conocemos. No tengo el dato, a pesar de que se dijo que el joven había quedado en resguardo de la Subsecretaría de Gobierno”, aclaró el funcionario.

Asimismo, María Isabel Macías Sifuentes, titular de Protección Civil en Ciudad Lerdo, informó que ellos no tienen información confirmada ni oficial sobre este caso.

Por su parte, la activista Silvia Ortiz compartió que la información trascendió a través de un aviso sobre un joven con sudadera negra, de aproximadamente 28 años, que pedía ayuda a pie de carretera en las inmediaciones de Las Arenales. Sin embargo, Ortiz afirmó que nunca ha visto físicamente a esa persona.

TE PUEDE INTERESAR: Clausuran establecimientos de pollos en Torreón por condiciones insalubres

La vocera del Grupo Vida admitió que no cuentan con más detalles, como el nombre de la persona, solo que se trataba de un joven de estatura alta.

Carlos Burciaga, comisionado estatal de búsqueda del Estado de Durango, compartió que no cuentan con información oficial sobre lo que ha estado circulando, ya que no se tiene nada confirmado debido a la falta de información oficial al respecto.