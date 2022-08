‘Sin los jóvenes no hay un Gobierno exitoso’, asegura Riquelme

El día de ayer, el Gobierno del Estado de Coahuila hizo entrega del Premio Estatal de la Juventud a 11 jóvenes.

Los galardonados fueron seleccionados por tener una conducta, labor y/o trayectoria destacada en las categorías de Excelencia Académica; Artístico y Cultural; Deportiva; Compromiso y Liderazgo Social; Emprendimiento; Ciencia y Tecnología; Juventud con Discapacidad; Inclusión Social, y Protección y Cuidado del Medio Ambiente.

“Los jóvenes son fundamentales para que los resultados de equilibrio, de estabilidad y de progreso se den en un Gobierno”, señaló el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en su mensaje a los ganadores.

Y agregó: “Sin la participación de ellos, no se le apuesta al futuro”.

A nombre de los galardonados, Jordi Alan Saucedo de la Peña agradeció al Mandatario por estar siempre apoyando a las juventudes.

SIN LÍMITES

José Manuel Lastra Cardiel es un joven lagunero de 22 años que recibió el Premio Estatal de la Juventud en la categoría con Discapacidad, por su liderazgo a favor de la inclusión y el trabajo realizado desde la asociación Ver Contigo.

“Me siento muy orgulloso de todo lo que he logrado, de todo lo que soy y que a pesar de tener discapacidad, no hay límites, no me he puesto ningún límite”, expresa tras ser galardonado junto a otros 10 chicos y chicas de diversos municipios de Coahuila.

José Manuel fue diagnosticado con ceguera como consecuencia del padecimiento de retinopatía a partir de su nacimiento en un parto prematuro de trillizos.

Sus padres, José Ignacio Lastra y Cecilia Cardiel, fundaron la asociación Ver Contigo en 2002 para brindar información y contactos para que todos los niños y niñas, como José Manuel, crezcan y progresen en su formación de manera integral.

DIFÍCIL DE VENCER

Carol Marisel Sánchez Alvarado entrena taekwondo desde los cinco años y en menos de una década ha competido en torneos nacionales e internacionales, donde ha regresado con medallas de oro, plata y bronce a su casa en Palaú, municipio de Múzquiz.

“Agradezco a mis papás por el apoyo, la confianza, la libertad porque esto es un trabajo en equipo, y con el apoyo de tus padres puedes lograr tus objetivos”, dice la joven de 14 años que acaba de entrar a Preparatoria.

Al principio Carol practicaba danza folclórica pero le llamó la atención el desenvolvimiento de los peleadores de taekwondo en el área de combate.