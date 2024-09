Sin prisas en Congreso de Coahuila para votar reforma judicial

Al respecto, VANGUARDIA solicitó en reiteradas ocasiones durante este miércoles una entrevista con la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, la diputada Luz Elena Morales, sin embargo, no hubo respuesta alguna hasta el cierre de esta nota . El personal del Congreso informó que la minuta de la reforma fue recibida, pero sin la exposición de motivos ni análisis que suelen acompañar a este tipo de reformas.

La reforma al Poder Judicial aprobada por el Senado de la República ya comenzó a ser analizada y aprobada en “fast track” por los congresos locales , sin embargo, en Coahuila no se tiene contemplada una sesión previa a la ya citada para el próximo martes 17 de septiembre.

“ La expectativa es que, como una y otra vez la bancada del PRI y la bancada del PAN han demostrado, le den la espalda al pueblo, la verdad es que no soy ingenuo ”, señaló.

“ Estamos preparados para discutir, analizar, y en su caso, convencer a la mayoría del PRIAN de que el país ya cambió. Es momento de asumir que el pueblo de México busca transformación y no la protección de privilegios y abusos del Poder Judicial ”, comentó Attolini.

El diputado local por Morena, Antonio Attolini, expresó la disposición de su bancada para debatir la reforma judicial con seriedad . En entrevista, el legislador destacó que el voto de los ciudadanos coahuilenses en la última elección, que se inclinó mayoritariamente hacia Claudia Sheinbaum y el denominado Plan C, confiere una responsabilidad histórica al grupo parlamentario de Morena.

PAN SE MANTIENE FIRME: RECHAZA REFORMA

Por su parte, el diputado del PAN, Gerardo Aguado, manifestó que el PAN continuará defendiendo la autonomía de las instituciones desde el Congreso local y aseguró que la postura de su partido se mantendrá firme en contra de lo que consideran una reforma perjudicial. Además, mostró su rechazo hacia la reforma, argumentando que esta podría dañar la autonomía del Poder Judicial y la división de poderes.

“La reforma está diseñada para que el partido oficial pueda impulsar candidatos afines a la 4T y así controlar el Poder Judicial”, señaló.

Explicó que los juzgadores no pueden ser elegidos como los legisladores, puesto que estos no deben representar al pueblo sino velar por la impartición correcta de la justicia, actuando conforme a lo establecido en la ley y no en grupos de sociedad.

“¿Qué sigue en Acción Nacional? ver hacia adelante, seguir representando ese 43% que confió en los partidos que integraron la alianza, ser la voz de todos ellos y seguir defendiendo las instituciones y la autonomía de los poderes en nuestro país. Eso es lo que sigue legislativamente” señaló.

Agregó que con la aprobación de la reforma en el Senado tras contar con el voto del senador Miguel Ángel Yunes y la ausencia del legislador de Movimiento Ciudadano, Morena cuenta con la mayoría calificada para impulsar otras reformas constitucionales y por lo que la reforma judicial podría ser solo el comienzo.

“No somos ajenos a la realidad hoy Morena cuenta con ese voto que le hacía falta para reformas constitucionales, quiero pensar que el arreglo con el senador Miguel Ángel Yunes no fue solo por el tema de la reforma judicial. No seamos ingenuos, muy seguramente tratarán de impulsar otra reformas y otros cambios a distintas leyes, se escucha que viene por ahí la de la desaparición de organismos, públicos autónomos, quizá luego una reforma electoral, no lo sabemos. La realidad es que hoy Morena, entre la extraña ausencia del legislador de Movimiento Ciudadano y la descarada y absolutamente ya abierta postura del senador Miguel Ángel Yunes, pues parece que ya alcanzaron la tan añorada mayoría calificada en el Senado de la República”, dijo.