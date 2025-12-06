Sketch con sello coahuilense arrasa en Facebook por peculiar discusión familiar

Coahuila
/ 6 diciembre 2025
    Sketch con sello coahuilense arrasa en Facebook por peculiar discusión familiar
    El video viralizó la parodia de padres intentando convencer a su hijo de que los dinosaurios forman parte de la identidad coahuilense. FOTOS: TOMADAS DEL VIDEO

La grabación generó miles de reacciones por su estilo cotidiano, el uso de expresiones locales y una escena que muchos usuarios identificaron como parte de la región

Un video publicado recientemente en redes sociales por QUÉ PARIÓ reavivó la conversación sobre una característica peculiar de Coahuila: su estrecha relación cultural con los dinosaurios. La pieza, protagonizada por Ronald Hernández, retrata con humor una escena familiar donde los padres insisten en que sus hijos deben compartir la fascinación por los dinosaurios, incluso si no sienten afinidad por ellos. Esa insistencia, narrada con exageración, funciona como una caricatura de una realidad local.

El video no pasó desapercibido: acumuló miles de reacciones y comentarios, lo que sugiere que muchos coahuilenses se sienten reflejados en esa broma. Pero detrás del humor existe una base real: Coahuila alberga uno de los patrimonios paleontológicos más importantes de México y del mundo.

Entre los sitios emblemáticos se encuentra Rincón Colorado —la primera zona paleontológica abierta al público en el país—, en el municipio de General Cepeda, a poco más de 40 km de Saltillo. Allí se han descubierto fósiles que datan de hace unos 72 millones de años, cuando esta región formaba parte de un mar interior.

Uno de los hallazgos más significativos es el del Velafrons coahuilensis, un hadrosaurio conocido como “pico de pato”, cuyas piezas fósiles recuperadas constituyen uno de los esqueletos más completos hallados en México. Además, investigadores han identificado otras especies únicas, lo que sitúa a Coahuila entre los lugares con mayor riqueza fósil a nivel mundial.

Ese legado paleontológico ha influido en distintos ámbitos de la vida local, más allá del ámbito científico. La presencia de fósiles, museos especializados y zonas de exhibición han permeado la cultura popular, generando una identidad regional fuertemente asociada a los dinosaurios. El sketch de QUÉ PARIÓ se nutre de esa identidad colectiva, usando el humor para poner en evidencia la familiaridad casi cotidiana con un pasado prehistórico.

La viralidad del video demuestra que esa identidad sigue viva. Usuarios que vieron la pieza la compartieron, comentaron y reconocieron en la broma una parte de su propia historia cultural. En ese sentido, la comedia se convierte en un reflejo social: lo que para muchos es una representación exagerada —la obsesión familiar por los dinosaurios—, para otros es simplemente una forma de recordar que Coahuila fue tierra de gigantes.

El vínculo entre el pasado fósil y la vida contemporánea parece resistente. Desde museos hasta espacios paleontológicos abiertos, pasando por expresiones populares, la herencia cretácica de Coahuila continúa presente. El video de QUÉ PARIÓ no solo generó risas, sino que volvió a poner sobre la mesa una pregunta: ¿qué tanto de ese pasado milenario sigue vivo hoy en la identidad de los coahuilenses?

