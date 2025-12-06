Sketch con sello coahuilense arrasa en Facebook por peculiar discusión familiar

Un video publicado recientemente en redes sociales por QUÉ PARIÓ reavivó la conversación sobre una característica peculiar de Coahuila: su estrecha relación cultural con los dinosaurios. La pieza, protagonizada por Ronald Hernández, retrata con humor una escena familiar donde los padres insisten en que sus hijos deben compartir la fascinación por los dinosaurios, incluso si no sienten afinidad por ellos. Esa insistencia, narrada con exageración, funciona como una caricatura de una realidad local.

El video no pasó desapercibido: acumuló miles de reacciones y comentarios, lo que sugiere que muchos coahuilenses se sienten reflejados en esa broma. Pero detrás del humor existe una base real: Coahuila alberga uno de los patrimonios paleontológicos más importantes de México y del mundo.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila destaca entre los estados con mayor egreso universitario

Entre los sitios emblemáticos se encuentra Rincón Colorado —la primera zona paleontológica abierta al público en el país—, en el municipio de General Cepeda, a poco más de 40 km de Saltillo. Allí se han descubierto fósiles que datan de hace unos 72 millones de años, cuando esta región formaba parte de un mar interior.