SNTE celebra alcance en la FILC: más de 30 mil visitantes en su espacio

El sindicato volvió a tener presencia en la feria por octava ocasión, ahora con un estand denominado “Ágora”, donde se desarrollaron presentaciones de libros, talleres, conferencias y actividades artísticas a cargo de docentes.

La participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) 2026 dejó, según sus propios datos, más de 30 mil visitantes en el espacio que instaló durante el evento.

En este espacio también se exhibieron más de 3 mil 700 ejemplares del Fondo Editorial del Magisterio, con obras escritas por profesores de distintos niveles educativos.

Durante un recorrido por el estand, el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, destacó la participación del magisterio en este tipo de encuentros culturales y el trabajo editorial impulsado desde la organización.

“Cada título escrito por un maestro es motivo de orgullo; eso engrandece al magisterio”, expresó.

En las actividades participaron más de 300 docentes, entre activos y jubilados, quienes además compartieron experiencias relacionadas con prácticas educativas.

El sindicato informó que en la organización del espacio colaboraron integrantes de once secciones sindicales, así como personal del Centro Cultural del México Contemporáneo.

La Feria Internacional del Libro de Coahuila se realizó del 24 de abril al 3 de mayo en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Arteaga, bajo el lema “Leer es de gigantes”.