SNTE celebra alcance en la FILC: más de 30 mil visitantes en su espacio

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Coahuila
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    SNTE celebra alcance en la FILC: más de 30 mil visitantes en su espacio
    El SNTE instaló un espacio propio en la FILC 2026, donde ofreció actividades y exhibió obras escritas por docentes. CORTESÍA
Sarah Estrada
por Sarah Estrada

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El sindicato participó por octava ocasión en la feria del libro de Coahuila, con más de 3 mil 700 ejemplares y actividades encabezadas por docentes

La participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la Feria Internacional del Libro de Coahuila (FILC) 2026 dejó, según sus propios datos, más de 30 mil visitantes en el espacio que instaló durante el evento.

El sindicato volvió a tener presencia en la feria por octava ocasión, ahora con un estand denominado “Ágora”, donde se desarrollaron presentaciones de libros, talleres, conferencias y actividades artísticas a cargo de docentes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/buscan-a-menor-desaparecida-en-matamoros-coahuila-KF20439425

En este espacio también se exhibieron más de 3 mil 700 ejemplares del Fondo Editorial del Magisterio, con obras escritas por profesores de distintos niveles educativos.

Durante un recorrido por el estand, el dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, destacó la participación del magisterio en este tipo de encuentros culturales y el trabajo editorial impulsado desde la organización.

“Cada título escrito por un maestro es motivo de orgullo; eso engrandece al magisterio”, expresó.

En las actividades participaron más de 300 docentes, entre activos y jubilados, quienes además compartieron experiencias relacionadas con prácticas educativas.

El sindicato informó que en la organización del espacio colaboraron integrantes de once secciones sindicales, así como personal del Centro Cultural del México Contemporáneo.

La Feria Internacional del Libro de Coahuila se realizó del 24 de abril al 3 de mayo en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, en Arteaga, bajo el lema “Leer es de gigantes”.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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