SNTE plantea aumento salarial del 13% y exige basificación total del magisterio

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) anunció que buscará un incremento salarial del 13 por ciento para el magisterio durante el presente año, como parte de las negociaciones que se abrirán con el Gobierno Federal a través del Pliego Nacional de Demandas 2026.

El secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, detalló que actualmente se integra este documento, el cual concentra las exigencias de los trabajadores de la educación de todos los niveles y de las 32 entidades del País, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector.

Cepeda Salas confirmó que ya existe un acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, para entregar formalmente el pliego petitorio durante la primera quincena de febrero, fecha a partir de la cual se instalará la Comisión Mixta Negociadora.

“Tenemos la aspiración de que, al igual que se incrementó el salario mínimo, de ahí partamos de un 13 por ciento de incremento salarial”, subrayó el dirigente nacional del magisterio.

BASIFICACIÓN, OTRA DEMANDA PRIORITARIA

Otro de los ejes centrales del pliego es la basificación permanente de los trabajadores de la educación. El líder sindical informó que, si bien se ha logrado formalizar la situación laboral de un millón 150 mil trabajadores, aún persiste un rezago significativo.

Explicó que en diversas entidades del País continúan laborando maestros bajo esquemas de honorarios o compensación, sin acceso a seguridad social, una condición que el SNTE busca erradicar para garantizar estabilidad laboral y derechos plenos al magisterio.

En relación con el tema de las plazas, Cepeda Salas aclaró que la aparente multiplicidad de cargos en algunos docentes obedece, en realidad, a la cobertura de horas fraccionadas, por lo que el sindicato impulsa la recuperación de la doble plaza como una opción legítima para mejorar los ingresos.

Puso como ejemplo el caso de Coahuila, donde la normativa vigente limita a los docentes a un máximo de 42 horas, lo que impide que directores o maestros de Primaria puedan acceder a una segunda clave presupuestal.

POSTURA POLÍTICA DEL MAGISTERIO

En el contexto del proceso electoral, el secretario general del SNTE destacó la vocación política del magisterio y confirmó que el sindicato ha convocado a sus agremiados a sumarse al movimiento del humanismo impulsado por Morena.

“Llevamos un millón 250 mil afiliados sin coaccionar a nadie. Somos un sindicato plural, pero hemos ofrecido reciprocidad por el buen trato recibido de los gobiernos de la Cuarta Transformación”, concluyó.