Sobrecupo en las escuelas al Sur de Saltillo causa deserción escolar

El crecimiento en el sur de la ciudad de Saltillo se ha vuelto más evidente con el paso de los años, especialmente debido a la expansión de la construcción de viviendas. Esta situación afecta a los estudiantes de nivel preescolar, básico y secundario que residen en ese sector.

En particular, en la Colonia Hacienda Narro, 26 niños no tienen lugar en la escuela primaria Javier López del Bosque, ubicada en la calle Piletas. Esta escuela no tiene espacio para estos estudiantes, y las familias no cuentan con transporte público adecuado ni recursos para buscar mejores opciones.

Una madre de familia comentó: “Somos un grupo de mamis, somos más, pero ahorita, pues somos las que pudimos venir. Nos quedamos sin lugar en la primaria de la colonia. En la segunda opción, los niños no tienen asignada ninguna escuela, entonces nos mandan a Biblioparque o a Secretaría a los módulos de atención, pero ahí nos dicen que ya no tienen lugares. Pedimos un aula móvil, pero nos dicen que no hay maestros disponibles”.