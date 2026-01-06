Solicitan estudio científico tras colapso histórico de la producción de nuez en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Ante una caída sin precedentes en la producción de nuez durante 2025, el subsecretario de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en La Laguna de Durango, Joel Delgadillo Delgadillo, informó que se solicitó un estudio científico a fondo para identificar las causas del colapso nogalero, el cual registró una disminución de hasta 70 por ciento respecto a un año normal, misma afectación que enfrenta la Región Lagunera de Coahuila.

El funcionario explicó que, en un primer diagnóstico, se atribuyó la debacle a la falta de agua derivada de la reducción en los volúmenes disponibles en las presas para el plan de riegos 2025, particularmente en las zonas de gravedad de la parte baja. Sin embargo, esta hipótesis perdió fuerza al confirmarse que la baja productividad fue similar en regiones como Nazas y Rodeo, donde existe estiaje permanente y no se registraron problemas de abasto hídrico.

Frente a este escenario, calificado por especialistas como atípico y de impacto catastrófico, se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) para desarrollar un análisis profundo que permita establecer con rigor científico los factores que detonaron la drástica caída en la producción.

A este esfuerzo se han sumado investigadores de la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, Unidad Laguna, así como de la Facultad de Agricultura y Zootecnia de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), con el objetivo de contar con un dictamen técnico integral.

Delgadillo Delgadillo señaló que, si bien en el cultivo del nogal es común la alternancia productiva —años de alta cosecha seguidos de otros con menores rendimientos—, lo ocurrido en 2025 rompe cualquier estimación conocida. Como ejemplo, detalló que de rendimientos promedio de entre una y 1.2 toneladas por hectárea, se pasó a huertos que apenas alcanzaron los 200 kilos por hectárea.

Ante cuestionamientos sobre posibles apoyos emergentes, el subsecretario precisó que, por el momento, el Gobierno del Estado de Durango no puede definir recursos específicos para los productores afectados, ya que es indispensable conocer primero las causas reales del fenómeno. “Es muy difícil señalar una causa principal. Sabemos que hubo escasez de agua en algunas zonas, pero también observamos afectaciones similares en regiones donde el riego fue constante”, explicó.

En este análisis preliminar se detectó que las pérdidas fueron prácticamente iguales en huertas de San Pedro —donde el suministro de agua es más limitado— que en Nazas o Lerdo, donde se reciben riegos permanentes por escurrimientos naturales del río, lo que refuerza la hipótesis de factores adicionales.

¿CULPA DEL CAMBIO CLIMÁTICO?

Entre las variables que se analizan se encuentra el posible impacto del cambio climático, ya que el nogal requiere altos niveles de humedad, mismos que fueron menores en 2025 respecto a años anteriores. Asimismo, se evalúa la posibilidad de una deficiencia nutricional de los árboles, luego de que 2024 registró cosechas récord y en algunas zonas no se aplicó la fertilización necesaria para sostener el ciclo productivo siguiente.

El funcionario agregó que existen reportes similares en regiones nogaleras de Chihuahua, como Delicias y Jiménez, donde también se observó una reducción significativa en la producción de nuez, lo que sugiere un fenómeno de mayor alcance regional.

Actualmente, en La Laguna de Durango se cuenta con aproximadamente 6 mil hectáreas de nogal en producción y alrededor de 800 hectáreas más en etapa de desarrollo. Por ello, subrayó que identificar una causa científica precisa es fundamental para diseñar una estrategia de atención y apoyo que permita mitigar el impacto económico en los productores y dar viabilidad futura a este sector estratégico.