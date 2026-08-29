Solo 12 centros de rehabilitación cumplen requisitos para operar en Coahuila

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    Solo 12 centros de rehabilitación cumplen requisitos para operar en Coahuila
    Hace días fue clausurado el anexo “Nueva Vida”, en Monclova, por carecer de permisos para su funcionamiento. ARCHIVO

Autoridades enfrentan dificultades para establecer un padrón confiable debido a establecimientos sin registro y cambios frecuentes de domicilio

Únicamente 12 centros de rehabilitación contra las adicciones cumplen con todos los requisitos para operar en Coahuila, mientras que las autoridades enfrentan dificultades para determinar cuántos establecimientos funcionan realmente en la entidad.

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que la dependencia mantiene un censo de los centros que han cumplido con las disposiciones establecidas, aunque reconoció que no existe una cifra precisa sobre el total de anexos en operación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/clausuran-dos-anexos-en-monclova-mantienen-revision-de-18-centros-de-rehabilitacion-CF21534633

Explicó que la problemática radica en que algunos establecimientos funcionan sin registro, operan como viviendas particulares o cambian de domicilio después de ser detectados por las autoridades, lo que dificulta mantener actualizado el padrón.

La situación volvió a cobrar relevancia tras el cateo realizado en un anexo “Nueva Vida”, de la colonia Santa Bárbara, en Monclova, donde se presentó una denuncia por presuntos maltratos en contra de las personas internadas y posteriormente se procedió a su clausura.

DETECCIÓN A PARTIR DE DENUNCIAS

Aguirre Vázquez señaló que las autoridades han recibido versiones sobre la existencia de más de 200 ó 300 centros de rehabilitación en Coahuila; sin embargo, advirtió que esa cifra no puede confirmarse debido a las condiciones en que operan algunos de estos lugares.

Detalló que la Secretaría de Salud suele identificar establecimientos a partir de denuncias o quejas presentadas por familiares y vecinos, lo que da paso a verificaciones sanitarias para determinar si cumplen con las disposiciones correspondientes.

El funcionario reconoció que uno de los principales obstáculos surge cuando los responsables trasladan los centros a otros domicilios después de una inspección, sin notificar el cambio a las autoridades.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/clausuran-anexo-en-monclova-operaba-sin-permisos-y-mantenia-a-29-internos-en-condiciones-de-hacinamiento-IE22624419

Precisó que la regulación de estos establecimientos no corresponde exclusivamente a la Secretaría de Salud, sino que requiere la participación de distintas dependencias, de acuerdo con las condiciones de cada centro y los aspectos que deben ser revisados.

En este esquema, Salud verifica que los tratamientos y protocolos sanitarios se ajusten a la normatividad, mientras que otras autoridades intervienen en asuntos relacionados con infraestructura, derechos humanos, seguridad, atención a menores y permisos municipales.

Aguirre Vázquez agregó que la dependencia mantiene reuniones periódicas con responsables de centros de rehabilitación para conocer las principales dificultades que enfrentan y brindar acompañamiento durante el proceso para regularizar su funcionamiento.

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