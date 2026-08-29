Solo 12 centros de rehabilitación cumplen requisitos para operar en Coahuila

El secretario de Salud, Eliud Aguirre Vázquez, informó que la dependencia mantiene un censo de los centros que han cumplido con las disposiciones establecidas, aunque reconoció que no existe una cifra precisa sobre el total de anexos en operación.

Únicamente 12 centros de rehabilitación contra las adicciones cumplen con todos los requisitos para operar en Coahuila , mientras que las autoridades enfrentan dificultades para determinar cuántos establecimientos funcionan realmente en la entidad.

Explicó que la problemática radica en que algunos establecimientos funcionan sin registro, operan como viviendas particulares o cambian de domicilio después de ser detectados por las autoridades, lo que dificulta mantener actualizado el padrón.

La situación volvió a cobrar relevancia tras el cateo realizado en un anexo “Nueva Vida”, de la colonia Santa Bárbara, en Monclova, donde se presentó una denuncia por presuntos maltratos en contra de las personas internadas y posteriormente se procedió a su clausura.

DETECCIÓN A PARTIR DE DENUNCIAS

Aguirre Vázquez señaló que las autoridades han recibido versiones sobre la existencia de más de 200 ó 300 centros de rehabilitación en Coahuila; sin embargo, advirtió que esa cifra no puede confirmarse debido a las condiciones en que operan algunos de estos lugares.

Detalló que la Secretaría de Salud suele identificar establecimientos a partir de denuncias o quejas presentadas por familiares y vecinos, lo que da paso a verificaciones sanitarias para determinar si cumplen con las disposiciones correspondientes.

El funcionario reconoció que uno de los principales obstáculos surge cuando los responsables trasladan los centros a otros domicilios después de una inspección, sin notificar el cambio a las autoridades.