‘Son más de una tonelada de restos óseos los que se han recuperado de fosas de Coahuila’: Grupo VIDA

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    ‘Son más de una tonelada de restos óseos los que se han recuperado de fosas de Coahuila’: Grupo VIDA
    Grupo VIDA ha encontrado en total 29 puntos donde se han localizado huesos y restos de huesos, y de ellos, al menos 10 zonas han sido consideradas como “campos de exterminio”. CORTESÍA

Grupo VIDA reporta 29 puntos con restos humanos en Coahuila, incluidos al menos 10 identificados como campos de exterminio

ARMANDO RÍOS

El colectivo de búsqueda de personas desaparecidas Grupo VIDA de la Laguna manifestó que los resultados publicados recientemente por el Censo de Procuración de Justicia del INEGI, están alejados de la realidad que se plasma en los operativos en fosas clandestinas de Coahuila, pues al día de hoy casi están por llegar a la recuperación de una tonelada de fragmentos.

Fue el pasado jueves, cuando el Censo que año con año realiza el INEGI, publicó que al cierre del 2025, el Centro Regional de Identificación Humana había recuperado un total de 758 fragmentos óseos humanos, que derivan de operativos en fosas clandestinas, mientras que la Fiscalía General del Estado no registró ninguna información al respecto.

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De acuerdo con Silvia Ortiz, vocera y fundadora de Grupo VIDA, los operativos de búsqueda que realiza el colectivo y en los que son acompañados por la Fiscalía General del Estado, se realizan al menos cuatro días en semanas alternadas; sin embargo, existen hallazgos tan complejos que las familias tienen que acudir de forma ininterrumpida.

Al respecto de la publicación sobre la información del INEGI, dijo que actualmente no se puede especificar la cantidad de restos óseos debido a la condición que presentan los mismos, sin embargo, en cada día de operativo se recuperan al menos 500 gramos de restos de seres humanos, y en algunas ocasiones han logrado hasta 30 kilogramos.

Según la información que ha sido recopilada solamente por la Fiscalía y reportada ante los familiares y Grupo VIDA, hasta la fecha, en las fosas clandestinas de Coahuila se han recuperado 725.213 kilogramos de restos óseos humanos; es decir, casi una tonelada de restos de huesos.

Todo ello, se ha logrado en un total de mil 476 operativos, donde también se han recuperado 116 mil 326 piezas dentales; sin embargo, Silvia Ortiz dice que todavía falta sumar los datos que tiene el Centro Regional de Identificación Humana y con ello, los datos superan a una tonelada de restos óseos recuperados.

“Estamos hablando de lo que recuperó solo la Fiscalía, falta lo del CRIH porque los dos recuperan”, dijo.

En el 2025, Grupo VIDA trabajó en zonas como San Antonio del Alto, Estación Claudio, Patrocinio, La Bodega la Rosita, y en el 2026, han continuado en Patrocinio, El Volcán, La Palma, El Porvenir en municipios de la Laguna de Coahuila y en un cerro al poniente colindante con el municipio de Lerdo en Durango; todas ellas zonas donde se encuentran distintas fosas.

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Tan solo en los días más recientes, Silvia Ortiz dio a conocer el hallazgo de un nuevo punto en una duna del Ejido Salitrillo en el municipio de Viesca, donde en solo tres días, se encontraron cinco fosas positivas con restos óseos humanos.

Por otro lado, Silvia Ortiz destacó que Grupo VIDA ha encontrado en total 29 puntos donde se han localizado huesos y restos de huesos, y de ellos, al menos 10 zonas han sido consideradas como “campos de exterminio”.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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