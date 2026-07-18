Sonrisa sana cambia la vida de niñas y niños con labio y paladar hendido en Coahuila

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Coahuila
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    Sonrisa sana cambia la vida de niñas y niños con labio y paladar hendido en Coahuila
    El programa Sonrisa Sana brinda atención especializada y cirugías reconstructivas a niñas y niños con labio y paladar hendido en Coahuila. CORTESÍA

El programa permanente ha realizado 96 procedimientos y 453 valoraciones con apoyo de hospitales, empresas y organizaciones civiles

Cada intervención representa mucho más que un procedimiento médico: significa la posibilidad de que una niña o un niño pueda alimentarse, hablar y desarrollarse en mejores condiciones. Con ese objetivo, el Sistema DIF Coahuila mantiene de manera permanente el programa Sonrisa Sana, mediante el cual brinda atención especializada a pacientes con diagnóstico de labio y paladar hendido, acercando tratamientos que impactan de manera directa en su calidad de vida y la de sus familias.

La presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, afirmó que detrás de cada cirugía hay una historia de esperanza y un esfuerzo conjunto para ofrecer a la niñez mayores oportunidades de desarrollo.

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“Una sonrisa puede cambiar por completo la vida de una niña o un niño. No solo hablamos de una cirugía, hablamos de la posibilidad de alimentarse mejor, de hablar con mayor facilidad, de convivir con confianza y de crecer sin barreras. En el DIF Coahuila trabajamos para que ninguna familia enfrente sola este camino y para que cada pequeño tenga la oportunidad de sonreír con seguridad y de construir un futuro lleno de posibilidades”, expresó.

La titular del organismo añadió que este programa forma parte de las acciones prioritarias de la política social estatal, orientadas a garantizar el acceso a servicios médicos especializados para quienes más lo necesitan.

“Invertir en la salud de nuestras niñas y niños significa invertir en el presente y futuro de Coahuila. Programas permanentes como Sonrisa Sana reflejan el compromiso de construir un estado donde todas las familias, sin importar su condición económica, tengan acceso a atención médica especializada que transforme vidas y brinde nuevas oportunidades para salir adelante”, puntualizó.

$!En la actual administración estatal se han realizado 96 cirugías y 453 valoraciones médicas, con apoyo de hospitales, empresas y organizaciones civiles.
En la actual administración estatal se han realizado 96 cirugías y 453 valoraciones médicas, con apoyo de hospitales, empresas y organizaciones civiles. CORTESÍA

ATENCIÓN INTEGRAL Y ACOMPAÑAMIENTO

El programa busca que niñas y niños en condición de vulnerabilidad accedan a valoraciones médicas, seguimiento multidisciplinario y cirugías reconstructivas que contribuyen a mejorar su alimentación, respiración, desarrollo del lenguaje, crecimiento facial e inclusión social.

Durante el periodo más reciente se realizaron 95 valoraciones médicas especializadas, de las cuales 18 pacientes fueron beneficiados con cirugías reconstructivas y funcionales.

En lo que va de la actual administración estatal, Sonrisa Sana acumula 96 cirugías de labio y paladar hendido y 453 valoraciones médicas a pacientes de las distintas regiones de Coahuila, consolidándose como uno de los principales programas de atención para esta condición congénita.

Estos resultados son posibles gracias al trabajo coordinado entre el Sistema DIF Coahuila, el Hospital Materno Infantil de Saltillo y el Hospital Ángeles de Torreón, además del respaldo de la iniciativa privada y organizaciones civiles como la empresa LENNOX, el Club Sertoma y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Laguna.

La Coordinación de Vida y Salud del DIF Coahuila brinda acompañamiento permanente durante todo el proceso de atención, desde la integración del expediente clínico, las valoraciones médicas y la canalización con especialistas, hasta la programación de las cirugías y el seguimiento posterior, con el propósito de garantizar una atención integral para cada paciente.

$!Con el respaldo de empresas, clubes de servicio y la CMIC Laguna, se llevan a cabo las cirugías reconstructivas.
Con el respaldo de empresas, clubes de servicio y la CMIC Laguna, se llevan a cabo las cirugías reconstructivas. CORTESÍA

El organismo recordó que Sonrisa sana opera de manera permanente, por lo que las familias de cualquier municipio de Coahuila que tengan hijas o hijos con diagnóstico de labio y paladar hendido y carezcan de seguridad social pueden solicitar orientación para incorporarse al programa.

Las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 844 438 7373, extensión 4527, donde recibirán información sobre los requisitos, la integración del expediente y el proceso para acceder al beneficio.

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