SS en Coahuila refuerza vigilancia de mariscos EN ESTA cUARESMA

Coahuila
/ 19 febrero 2026
    La Secretaría de Salud verifica la calidad de la mercancía que se oferta en al menos 50 pescaderías en la entidad. VANGUARDIA

Autoridades llaman a la población a revisar condiciones del producto antes de consumir y reportar irregularidades

Con el arranque de la temporada de Cuaresma, la Secretaría de Salud en Coahuila inicia operativos de regulación sanitaria en restaurantes y establecimientos de mariscos en Saltillo, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud por el consumo de alimentos en mal estado.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre, informó que las supervisiones ya están en marcha y abarcan un padrón estimado de entre 40 y 50 negocios en la ciudad. “Iniciamos las supervisiones por parte de regulación sanitaria para que todos los establecimientos o restaurantes sean verificados y que el producto que están vendiendo, sobre todo los mariscos, estén en buen estado”, dijo.

Detalló que durante las revisiones se verifican condiciones básicas de conservación, como la temperatura adecuada, el uso de hielo y las características físicas del producto. “El procedimiento es ver el estado en que estén, que tengan la temperatura que deben tener, que estén con hielo; que el pescado esté brilloso, con los ojos brillosos y sin mal olor”, comentó.

Aguirre indicó que, en caso de detectarse producto en mal estado, este se retira de inmediato para evitar su venta. “Cuando se encuentra eso, se asegura para que no sea vendido y se procede a destruirlo”, aseguró. Añadió que esta medida aplica únicamente al área de mariscos dentro del establecimiento, sin afectar el resto de los productos que comercialice el negocio.

Agregó que hasta el momento no se han registrado intoxicaciones relacionadas con consumo de mariscos ni se han detectado productos en malas condiciones durante las inspecciones recientes.

Además de los establecimientos de alimentos, la Secretaría de Salud mantiene la verificación de plantas embotelladoras de agua para garantizar que operen en condiciones sanitarias adecuadas. En Saltillo, se cuenta con un padrón aproximado de 80 de estos negocios, aunque la cifra puede variar por la apertura constante de nuevos puntos.

Finalmente, reiteró el llamado a la población a consumir en lugares establecidos y verificar las condiciones de los alimentos, especialmente durante la temporada en la que incrementa la demanda de productos del mar.

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

Ley AMLO

Ley AMLO