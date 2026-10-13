’Su lucha también es nuestra’: colectivos de Coahuila respaldan movimiento por el agua en Jalisco tras represión

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    ’Su lucha también es nuestra’: colectivos de Coahuila respaldan movimiento por el agua en Jalisco tras represión
    Manifestantes en Jalisco portaron lonas con consignas como “El agua nos une y defenderla nos corresponde” y “Fuera Lemus”. CUARTOSCURO

El Colectivo Sí a la Vida y Custodios del Agua del arroyo San Miguel enviaron una carta de solidaridad a los manifestantes de Jalisco; exigieron atención médica para los heridos

Colectivos ambientales de Coahuila enviaron una carta de solidaridad a los manifestantes que protestan por el derecho al agua en Jalisco, tras la represión policial ocurrida el 11 de octubre frente a Casa Jalisco, que dejó 39 detenidos según las autoridades estatales y más de 50 según organizaciones civiles.

En la misiva, firmada por el Colectivo Sí a la Vida y Custodios del Agua del arroyo San Miguel, los firmantes expresaron su respaldo a la lucha por el agua y el territorio en Jalisco. “Su lucha también es nuestra. Reconocemos con profundo respeto la valentía y la firmeza con la que ustedes enfrentan el despojo, la mercantilización de los bienes naturales y la indolencia institucional que prioriza las ganancias económicas por encima de la supervivencia de las comunidades y los ecosistemas”, señala el documento.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-lemus-liberacion-de-todos-los-detenidos-tras-marcha-del-agua-reconoce-uso-excesivo-de-la-fuerza-fue-un-operativo-con-graves-deficiencias-NG24119172

Los colectivos coahuilenses advirtieron que comparten el mismo dolor y los mismos agravios provocados por un modelo extractivista que, señalaron, seca los mantos acuíferos, contamina las fuentes de vida y criminaliza a quienes alzan la voz. “El agua no es una mercancía, es un derecho humano fundamental, un elemento sagrado y el corazón mismo de nuestros territorios”, expresaron.

REPRESIÓN Y DETENCIONES EN JALISCO

La protesta por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara derivó en un operativo policial con uso excesivo de la fuerza. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que el operativo tuvo “graves deficiencias” y que hubo detenciones injustas.

$!Colectivos de Coahuila enviaron una carta de respaldo a los manifestantes por el agua en Jalisco, tras la represión del 11 de octubre.
Colectivos de Coahuila enviaron una carta de respaldo a los manifestantes por el agua en Jalisco, tras la represión del 11 de octubre. REDES SOCIALES

Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y Amnistía Internacional denunciaron detenciones arbitrarias, tortura y obstrucción a la defensa legal. La Fiscalía de Jalisco informó que 32 de los 39 detenidos fueron liberados dentro de las 48 horas previstas, y los siete restantes quedaron en libertad el martes 13 de octubre, aunque las carpetas de investigación continúan abiertas.

EXIGENCIAS DE LOS COLECTIVOS

En su carta, los colectivos de Coahuila exigieron la liberación de las personas arbitrariamente privadas de su libertad, atención médica para todos los golpeados, heridos y gaseados, y la publicación de una lista completa de las personas reprimidas. “Repudiamos enérgicamente la violencia gubernamental contra la ciudadanía que ejerce sus derechos de manifestar su indignación”, señalaron.

Los firmantes también hicieron un llamado a las autoridades para cesar el hostigamiento contra quienes defienden la vida y garantizar el acceso justo, limpio y sostenible al agua para todas las comunidades en resistencia de Jalisco. “La distancia geográfica se borra cuando nos une la misma convicción de justicia y dignidad”, concluyeron.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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