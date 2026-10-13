Anuncia Lemus liberación de todos los detenidos tras marcha del agua; reconoce uso excesivo de la fuerza: ‘fue un operativo con graves deficiencias’

GUADALAJARA.- Tras reconocer excesos y uso excesivo de la fuerza por parte de elementos policiacos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que todas las personas detenidas durante la protesta del domingo 11 de octubre por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) ya recuperaron su libertad. “Antes que gobernador soy persona y en la vida hay que saber reconocer y corregir. Todas las personas detenidas por la manifestación ya recuperaron su libertad”, dijo el mandatario en un reel publicado en su cuenta de Instagram.

El titular del Poder Ejecutivo estatal reconoció que el operativo para hacer frente a los inconformes falló y se salió de control, por lo que ordenó iniciar una investigación interna bajo la supervisión de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco para aplicar las sanciones correspondientes.

“FUE UN OPERATIVO CON GRAVES DEFICIENCIAS” “Personalmente he revisado decenas de videos de la manifestación frente a Casa Jalisco y debo reconocer que fue un operativo con graves deficiencias, que en el momento más crítico se salió de control”, dijo el mandatario estatal. “Hubo uso excesivo de la fuerza y hubo detenciones injustas. A las personas nunca se les debió echar agua ni gas. Ninguna persona debió quedar expuesta a la violencia.

Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto. Siempre hemos dicho que el que la hace la paga, y eso también aplica para los de adentro” .

AGUA POTABLE NO SE PRIVATIZARÁ, ASEGURA LEMUS En la parte final de su mensaje, Lemus advirtió que el servicio de agua potable no se privatizará, no se contratará deuda y no aumentarán las tarifas de agua. Sostuvo, además, que el servicio de agua potable no se entregará a ninguna empresa israelí. La movilización del domingo, que reunió a miles de personas, partió de la Glorieta Minerva y concluyó frente a Casa Jalisco.

Lo que comenzó como una protesta pacífica por el suministro de agua con color, olor y turbidez inusuales terminó en enfrentamientos que dejaron, según cifras oficiales, 39 detenidos, 28 policías lesionados (dos de gravedad) y 31 civiles atendidos médicamente.