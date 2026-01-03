Puja por venta de AHMSA iniciará con el 75 por ciento de su valor real

MONCLOVA, COAH.- Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (Minosa) serán subastadas como una sola unidad productiva, con una puja de salida fijada en 884 millones 218 mil dólares, monto que representa el 75 por ciento de su valor real, estimado en mil 326 millones 327 mil 130 dólares.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles dio luz verde tanto al avalúo de los activos como a la propuesta de venta conjunta de la siderúrgica y la minera, ubicadas en la Región Centro de Coahuila, una determinación considerada clave para la continuación del proceso concursal, de acuerdo con fuentes judiciales y empresariales.

La valuación fue aceptada por la jueza Ruth Haggi Huerta dentro del expediente de quiebra de ambas empresas y contempla de manera integral los bienes de AHMSA y de Minosa, cuya operación resulta estratégica para el suministro de materias primas a la siderúrgica.

La sindicatura designada por el tribunal, encabezada por Víctor Manuel Aguilera Gómez, estableció el precio base de la subasta conforme a lo dispuesto por la Ley de Concursos Mercantiles (LCM), que fija en 75 por ciento del valor total de los activos el monto mínimo para la primera almoneda.

Este esquema de venta busca incentivar la participación de inversionistas interesados en adquirir la empresa como una unidad operativa, evitando la fragmentación de los bienes y abriendo la posibilidad de que la competencia entre postores eleve el precio final por encima del mínimo establecido.

De acuerdo con la LCM, en caso de que la primera subasta se declare desierta, se convocará a una segunda almoneda, en la cual la base de la puja se reducirá al 50 por ciento del valor real de la empresa.

El avalúo y el precio base formaron parte de los puntos difundidos por el juzgado al concluir la fase de exhibición de la propuesta simplificada del proceso concursal, cuyo periodo para recibir observaciones venció tras un plazo de 10 días otorgado en septiembre pasado, conforme al procedimiento legal.

Según el calendario establecido, el próximo 30 de enero será la fecha límite para que los interesados presenten sus posturas en el auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, en la Ciudad de México.

La definición de estos montos y el cumplimiento de los plazos representan un paso determinante para el futuro de la histórica siderúrgica de Monclova, que tras años de dificultades financieras y litigios enfrenta la posibilidad de ser reactivada bajo una nueva administración respaldada por inversionistas.

Especialistas en materia concursal han señalado que el precio base fijado en 884 millones de dólares podría derivar en un monto de venta mayor si se genera competencia entre los interesados, lo que permitiría cubrir parte de los pasivos laborales y financieros de AHMSA y Minosa.

El proceso permanece bajo la supervisión del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, que se prepara para avanzar hacia la siguiente etapa del concurso, con miras a reducir la incertidumbre que rodea a la empresa y a miles de trabajadores vinculados a su operación.