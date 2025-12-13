Sube obesidad en Coahuila y se agota medicamento para bajar de peso

Ante un aumento en los casos de obesidad en Coahuila, la venta de medicamentos para bajar de peso se han disparado al grado de agotarse, reportaron dependientes de farmacias de Saltillo.

Coahuila registró este año un incremento de 5 por ciento en los casos de obesidad, con una mayor incidencia entre las mujeres, que suman 12 mil 735 casos, frente a 7 mil 26 en los hombres.

A la par, la venta de medicamentos contra la obesidad se ha disparado. En el caso de algunas franquicias nacionales, el fármaco Fentermina de 30 miligramos se encuentra agotado.

Este medicamento tiene un costo aproximado de 299 pesos por caja con 30 tabletas, mientras que otros tratamientos para la pérdida de peso pueden alcanzar precios de hasta 6 mil pesos.

Trabajadores de farmacia señalaron que la Fentermina es un medicamento prescrito para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en pacientes con un índice de masa corporal elevado. Actúa como un supresor del apetito, lo que reduce la cantidad de alimentos ingeridos y facilita la pérdida de peso.

De acuerdo con información proporcionada por Farmacias Benavides, este tipo de fármacos se clasifica dentro de los anorexigénicos simpaticomiméticos y su uso se recomienda únicamente por periodos cortos, generalmente no mayores a 12 semanas. Su eficacia es mayor cuando se emplea como parte de un programa integral que incluya cambios en los hábitos alimenticios y actividad física regular.