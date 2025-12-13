Sube obesidad en Coahuila y se agota medicamento para bajar de peso

Coahuila
/ 13 diciembre 2025
    Sube obesidad en Coahuila y se agota medicamento para bajar de peso
    La obesidad es un problema que genera males crónicos que terminan por impactar profundamente a la salud. Foto. Unsplash

Estos fármacos llegan a tener un costo de hasta 6 mil pesos; farmacias de Saltillo reportan un fuerte incremento en ventas

Ante un aumento en los casos de obesidad en Coahuila, la venta de medicamentos para bajar de peso se han disparado al grado de agotarse, reportaron dependientes de farmacias de Saltillo.

Coahuila registró este año un incremento de 5 por ciento en los casos de obesidad, con una mayor incidencia entre las mujeres, que suman 12 mil 735 casos, frente a 7 mil 26 en los hombres.

TE PUEDE INTERESAR: La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal

A la par, la venta de medicamentos contra la obesidad se ha disparado. En el caso de algunas franquicias nacionales, el fármaco Fentermina de 30 miligramos se encuentra agotado.

Este medicamento tiene un costo aproximado de 299 pesos por caja con 30 tabletas, mientras que otros tratamientos para la pérdida de peso pueden alcanzar precios de hasta 6 mil pesos.

Trabajadores de farmacia señalaron que la Fentermina es un medicamento prescrito para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad en pacientes con un índice de masa corporal elevado. Actúa como un supresor del apetito, lo que reduce la cantidad de alimentos ingeridos y facilita la pérdida de peso.

De acuerdo con información proporcionada por Farmacias Benavides, este tipo de fármacos se clasifica dentro de los anorexigénicos simpaticomiméticos y su uso se recomienda únicamente por periodos cortos, generalmente no mayores a 12 semanas. Su eficacia es mayor cuando se emplea como parte de un programa integral que incluya cambios en los hábitos alimenticios y actividad física regular.

$!El fármaco Fentermina es uno de los más asequibles de su tipo, al tener un costo que ronda los 300 pesos.
El fármaco Fentermina es uno de los más asequibles de su tipo, al tener un costo que ronda los 300 pesos. Foto: Lucía Pérez

El nutriólogo Ramsés Rodríguez advirtió que, aunque la Organización Mundial de la Salud ha señalado que los medicamentos para bajar de peso deben estar al alcance de la ciudadanía, existe el riesgo de generar dependencia a la farmacoterapia si no se fortalece la educación alimentaria, la prevención y un entorno nutricional adecuado.

Asimismo, explicó que la disminución en el consumo de alimentos, derivada de la supresión del apetito, puede provocar sarcopenia, es decir, una pérdida de masa muscular que afecta el metabolismo. “A la larga, este tipo de prácticas no es saludable”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan los riesgos de Mounjaro, medicamento para diabetes, cuando lo usan como reductor de peso

Ante este panorama, el especialista recomendó contar con asesoría nutricional para evitar descompensaciones en la salud.

La obesidad es un factor detonante de enfermedades como la diabetes y la hipertensión; por ello, los sistemas de salud han habilitado áreas de atención en los centros de salud, con el objetivo de orientar a los pacientes hacia una alimentación equilibrada y prevenir repercusiones en su salud durante la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Temas


Medicina
Obesidad
Salud

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Buen servicio

Buen servicio

true

POLITICÓN: Nuevo traslado de reos a Monclova para evitar hacinamiento en penales

La sequía abarca más del 70% del territorio coahuilense; Ocampo es uno de los dos municipios en el país con el mayor grado de sequía.

Lidera Coahuila en municipios con sequía; ganaderos pierden hasta 6 mil por cabeza
Detención de Édgar ‘N’ fue posible gracias a la coordinación de autoridades, afirma el mandatario.

‘El Limones’ usaba como ‘charola’ a la CATEM para extorsionar: Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila
Fotografía sin fecha específica de toma publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rodeado de mujeres.

Estas son las fotografías de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Jeffrey Epstein publicadas por los demócratas
Compra. El Estadio Francisco I. Madero recibirá al intérprete de ‘Torero’ en uno de los conciertos más esperados del año.

¡Alista el aguinaldo! ¿Cuándo es la venta de boletos para Chayanne en Saltillo?
Sebastián García Flores recibió el Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 como Atleta Absoluto, tras un año de resultados internacionales en tiro con arco.

Sebastián García Flores lidera la entrega del Premio Estatal del Deporte Coahuila 2025 en Saltillo
El jengibre no es una panacea, pero sí una raíz medicinal con beneficios reales y comprobados

Jengibre: el potente antiinflamatorio natural que podría transformar tu bienestar diario