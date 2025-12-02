La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una nueva guía sobre el uso de medicamentos adelgazantes y dio un paso decisivo al incluir las terapias basadas en GLP-1 —como Ozempic, Wegovy o Mounjaro— en su Lista Modelo de Medicamentos Esenciales. Aunque estos fármacos ya gozan de enorme popularidad, el organismo busca establecer una postura oficial: existe evidencia suficiente para respaldar su eficacia y seguridad cuando se utilizan de forma supervisada y a largo plazo.

Con esta decisión, la OMS envía un mensaje claro a los sistemas de salud del mundo: estos tratamientos deben ser “universalmente accesibles” y “asequibles”. La nueva guía pretende orientar las políticas públicas y reforzar el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica que requiere una atención continua.

“Nuestras nuevas directrices reconocen que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere atención integral y de por vida”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir sus efectos adversos”.

PANDEMIA DE OBESIDAD Y UN MERCADO DESIGUAL

La OMS recuerda que la obesidad provocó 3.7 millones de muertes en 2024 y afecta hoy a más de mil millones de personas. Se estima que esta cifra podría duplicarse para 2030 si no se adoptan medidas urgentes. En septiembre de 2025, las terapias GLP-1 ya habían sido añadidas a la lista de medicamentos esenciales para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo; ahora, su alcance se amplía.

Aunque Estados Unidos muestra un impacto notable —la tasa de obesidad bajó del 39.9% en 2022 al 37%—, la realidad es desigual. El país acaparó entre el 65% y el 71% del suministro global de fármacos GLP-1 en 2024, lo que hace difícil extrapolar su efecto al resto del mundo.