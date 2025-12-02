La OMS declara esenciales los fármacos adelgazantes y pide garantizar su acceso universal
Organismo internacional valida a estos medicamentos respaldando su eficacia y seguridad
La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó una nueva guía sobre el uso de medicamentos adelgazantes y dio un paso decisivo al incluir las terapias basadas en GLP-1 —como Ozempic, Wegovy o Mounjaro— en su Lista Modelo de Medicamentos Esenciales. Aunque estos fármacos ya gozan de enorme popularidad, el organismo busca establecer una postura oficial: existe evidencia suficiente para respaldar su eficacia y seguridad cuando se utilizan de forma supervisada y a largo plazo.
Con esta decisión, la OMS envía un mensaje claro a los sistemas de salud del mundo: estos tratamientos deben ser “universalmente accesibles” y “asequibles”. La nueva guía pretende orientar las políticas públicas y reforzar el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad crónica que requiere una atención continua.
TE PUEDE INTERESAR: Los medicamentos para adelgazar les cambiaron la vida, hasta que perdieron su cobertura de gastos médicos
“Nuestras nuevas directrices reconocen que la obesidad es una enfermedad crónica que requiere atención integral y de por vida”, afirmó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. “Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir sus efectos adversos”.
PANDEMIA DE OBESIDAD Y UN MERCADO DESIGUAL
La OMS recuerda que la obesidad provocó 3.7 millones de muertes en 2024 y afecta hoy a más de mil millones de personas. Se estima que esta cifra podría duplicarse para 2030 si no se adoptan medidas urgentes. En septiembre de 2025, las terapias GLP-1 ya habían sido añadidas a la lista de medicamentos esenciales para el tratamiento de la diabetes tipo 2 en grupos de alto riesgo; ahora, su alcance se amplía.
Aunque Estados Unidos muestra un impacto notable —la tasa de obesidad bajó del 39.9% en 2022 al 37%—, la realidad es desigual. El país acaparó entre el 65% y el 71% del suministro global de fármacos GLP-1 en 2024, lo que hace difícil extrapolar su efecto al resto del mundo.
PREOCUPACIÓN POR EL ACCESO Y EL COSTO
El acceso equitativo es la principal inquietud de la OMS. El organismo advierte que, si no se actúa, el acceso quedará determinado por el nivel socioeconómico y no por la necesidad médica.
El panorama podría cambiar cuando la patente de la semaglutida expire en China e India en 2026, lo que permitirá la producción de medicamentos genéricos a mitad de precio.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué medicamento para adelgazar debes elegir (de poder hacerlo)?
Además, se espera la llegada de las primeras formulaciones orales —menos potentes, pero más fáciles de producir y distribuir—, lo que también ampliaría su disponibilidad. Aun así, se calcula que solo 1 de cada 10 personas que los necesitan tendrá acceso a estas terapias para 2030.
“La forma en que las sociedades respondan a esta oportunidad determinará si estamos ante una nueva era más equitativa o si será una oportunidad perdida”, advirtió la OMS.
RECOMENDACIONES CON RESERVAS
Pese al impulso institucional, las recomendaciones de la OMS son “condicionales”. Esto se debe a dos factores: la limitada evidencia sobre su eficacia y seguridad a largo plazo, y la falta de estudios que demuestren que la terapia conductual mejora el desempeño de los fármacos.
Los agonistas GLP-1 comenzaron a expandirse hace apenas unos años y la mayoría de los estudios no supera los tres o cuatro años de seguimiento. Morales recuerda, sin embargo, que existen numerosos estudios en vida real que respaldan su seguridad.
TE PUEDE INTERESAR: Cómo Ozempic está cambiando las bodas
La OMS recomienda acompañar estos tratamientos con ejercicio, dieta supervisada, asesoramiento profesional y evaluaciones periódicas, aunque reconoce que la evidencia que respalde el impacto de estas medidas es todavía insuficiente. Además, casi la mitad de quienes inician estos medicamentos los abandona en menos de un año, lo que suele provocar la recuperación del peso perdido.
Pese a las reservas, el mensaje de la OMS es contundente: los nuevos fármacos contra la obesidad representan una oportunidad única, pero su impacto dependerá del acceso, la regulación y el uso responsable. Con información de El País