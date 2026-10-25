Suben casos de embarazo en niñas de 12 años en Coahuila

A estas cifras se suman dos casos reportados durante los últimos meses: uno de una menor de 13 años en Múzquiz, en septiembre, y otro de una niña de 12 años que dio a luz en Ramos Arizpe en días recientes tras una cesárea de emergencia, caso que ya es investigado por las autoridades.

Los casos de embarazo en niñas menores de 15 años continúan registrándose en Coahuila, incluso entre menores de apenas 12 años. De enero a agosto de 2026, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) identificó a 121 niñas menores de 15 años en sus registros, entre ellas cuatro de 12 años.

La persistencia de estos casos fue abordada en el estudio Análisis, monitoreo y actualización legislativa sobre embarazo adolescente en Coahuila, presentado en septiembre por la organización Matatena A. C.

El documento señala vacíos en los mecanismos de detección temprana, denuncia y atención integral de la violencia sexual, así como debilidades en la coordinación entre los sectores de salud, educación y justicia.

De acuerdo con el análisis, durante los últimos seis años ha disminuido el número de nacimientos en niñas menores de 15 años; sin embargo, el descenso ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema.

La organización señala que los embarazos en niñas menores de 15 años pueden estar relacionados con situaciones de violencia sexual que requieren detección, atención y seguimiento oportunos. En ese contexto, la NOM-046-SSA2-2005 establece criterios para la atención de la violencia familiar y sexual, incluidos los procedimientos aplicables en los servicios de salud.