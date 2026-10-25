Suben casos de embarazo en niñas de 12 años en Coahuila

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    Suben casos de embarazo en niñas de 12 años en Coahuila
    El estudio de Matatena A. C. advierte vacíos en la detección temprana y atención integral de la violencia sexual. UNSPLASH

Pronnif identificó cuatro casos de niñas de 12 años entre enero y agosto de 2026; en septiembre y octubre se reportaron otros casos en Múzquiz y Ramos Arizpe

Los casos de embarazo en niñas menores de 15 años continúan registrándose en Coahuila, incluso entre menores de apenas 12 años. De enero a agosto de 2026, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) identificó a 121 niñas menores de 15 años en sus registros, entre ellas cuatro de 12 años.

A estas cifras se suman dos casos reportados durante los últimos meses: uno de una menor de 13 años en Múzquiz, en septiembre, y otro de una niña de 12 años que dio a luz en Ramos Arizpe en días recientes tras una cesárea de emergencia, caso que ya es investigado por las autoridades.

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La persistencia de estos casos fue abordada en el estudio Análisis, monitoreo y actualización legislativa sobre embarazo adolescente en Coahuila, presentado en septiembre por la organización Matatena A. C.

El documento señala vacíos en los mecanismos de detección temprana, denuncia y atención integral de la violencia sexual, así como debilidades en la coordinación entre los sectores de salud, educación y justicia.

De acuerdo con el análisis, durante los últimos seis años ha disminuido el número de nacimientos en niñas menores de 15 años; sin embargo, el descenso ha sido insuficiente frente a la magnitud del problema.

La organización señala que los embarazos en niñas menores de 15 años pueden estar relacionados con situaciones de violencia sexual que requieren detección, atención y seguimiento oportunos. En ese contexto, la NOM-046-SSA2-2005 establece criterios para la atención de la violencia familiar y sexual, incluidos los procedimientos aplicables en los servicios de salud.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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