Sufre mujer corte profundo en el pie y es trasladada al hospital en Parras

Una mujer de aproximadamente 38 años se lesionó uno de sus pies y solicitó el apoyo de una ambulancia, ya que presentaba una herida de alrededor de 15 centímetros, en Parras.

Se informó que la mujer iba corriendo y no se percató de un tubo de una llave de agua, lo que le provocó el corte.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Fortalecen infraestructura vial en Monclova y Acuña

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarla al Hospital General de Parras.