Sufre mujer corte profundo en el pie y es trasladada al hospital en Parras

Coahuila
/ 20 noviembre 2025
    Paramédicos atendieron a la mujer en la colonia Azteca antes de su traslado. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

La mujer es atendida de manera recurrente por autoridades y servicios de emergencia debido a reportes relacionados con su consumo de alcohol y otras sustancias

Una mujer de aproximadamente 38 años se lesionó uno de sus pies y solicitó el apoyo de una ambulancia, ya que presentaba una herida de alrededor de 15 centímetros, en Parras.

Se informó que la mujer iba corriendo y no se percató de un tubo de una llave de agua, lo que le provocó el corte.

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente trasladarla al Hospital General de Parras.

La lesionada fue llevada al Hospital General de Parras para su valoración médica.
La lesionada fue llevada al Hospital General de Parras para su valoración médica. FOTO: PEDRO PESINA/ VANGUARDIA

La incidencia ocurrió en la colonia Azteca, en el centro del Pueblo Mágico, donde la mujer quedó internada en el centro de salud.

Al sitio también acudieron elementos de la Policía Municipal para verificar que no hubiera sido agredida por alguna persona.

La mujer es reportada de manera recurrente debido a problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias.

Cabe destacar que con frecuencia se recibe el reporte de que se encuentra tirada en la vía pública, e incluso en panteones.

Accidentes
Seguridad

Parras de la Fuente

