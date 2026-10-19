La diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez, propone programa nacional de apoyo y protección para madres buscadoras

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    La diputada federal por Coahuila, Verónica Martínez, propone programa nacional de apoyo y protección para madres buscadoras
    La diputada federal Verónica Martínez García presentó un Punto de Acuerdo para impulsar un programa nacional de apoyo y protección a madres buscadoras y colectivos. CORTESÍA

La iniciativa plantea subsidios, herramientas de rastreo, acompañamiento forense y seguridad durante las jornadas de búsqueda

La diputada federal priista por Coahuila, Verónica Martínez García presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Gobernación (Segob), al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas a diseñar e implementar un programa emergente de apoyo integral para colectivos y madres buscadoras en México.

La propuesta contempla financiamiento, herramientas de trabajo, atención a la salud y medidas de protección para las familias que participan en la localización de personas desaparecidas, con el objetivo de que puedan realizar sus labores en condiciones dignas y seguras.

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La legisladora por Coahuila señaló que es necesario garantizar la participación directa de las familias en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones de búsqueda, además de proporcionarles los recursos materiales necesarios, conforme a lo establecido en el artículo 137 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

Asimismo, destacó la importancia de cumplir con el artículo 49 de dicha legislación, que establece la obligación de contar con recursos humanos, materiales y financieros suficientes para realizar búsquedas efectivas en el territorio nacional.

PLANTEAN SUBSIDIOS Y HERRAMIENTAS PARA RASTREOS

Entre las medidas propuestas se encuentra la entrega de subsidios directos y apoyos materiales a los colectivos civiles para adquirir herramientas de excavación, tecnología de geolocalización y cubrir gastos de transporte durante las jornadas de búsqueda.

La iniciativa busca que las familias cuenten con recursos para desarrollar sus actividades sin que los costos económicos representen un obstáculo para continuar con la localización de sus seres queridos.

Martínez García también planteó reforzar la protección de quienes realizan estas labores, ante las amenazas que enfrentan durante los rastreos.

En este rubro, propuso aplicar las disposiciones del artículo 138 de la legislación y establecer el despliegue permanente de elementos de la Guardia Nacional y corporaciones policiales estatales durante las búsquedas en zonas consideradas de alto riesgo.

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PROPONEN COORDINACIÓN FORENSE Y ATENCIÓN INTEGRAL

El Punto de Acuerdo también contempla atención a la salud y apoyo para el sustento familiar de las personas buscadoras, además de establecer mesas técnicas regionales coordinadas por la Segob y la Fiscalía General de la República (FGR).

Estos espacios tendrían la finalidad de coordinar estrategias de muestreo genético y cotejar los hallazgos realizados por los colectivos con la Base Nacional de Datos Forenses y la Plataforma Única de Identidad.

La legisladora sostuvo que el programa debe funcionar como una estrategia nacional uniforme, con participación de los tres órdenes de gobierno y prioridad para las entidades y regiones con mayores índices de desaparición.

La propuesta busca que el respaldo institucional se traduzca en recursos, protección y mecanismos de coordinación para las familias que mantienen las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

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