Suman 165 toneladas de residuos retiradas de la colonia Las Dalias por la ‘Ruta del Descacharre’

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    Suman 165 toneladas de residuos retiradas de la colonia Las Dalias por la ‘Ruta del Descacharre’
    Las acciones se enfocaron en retirar objetos de gran volumen acumulados en patios y cocheras. SANDRA GÓMEZ

La próxima semana las brigadas de limpieza atenderán las colonias Las Luisas y Zaragoza Sur

TORREÓN, COAH.- Como parte de las acciones para mejorar la limpieza urbana y prevenir riesgos sanitarios, la Dirección General de Servicios Públicos de Torreón retiró 165 toneladas de residuos a través de la estrategia “Ruta del Descacharre”, implementada recientemente en la colonia Las Dalias.

El director de la dependencia, Fernando Villarreal Cuéllar, informó que el operativo inició el pasado 15 de junio y se ha enfocado en el retiro de objetos de gran volumen acumulados en patios y cocheras de las viviendas, con la participación de los propios vecinos.

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Explicó que la intervención se dividió en dos etapas: la primera concluyó el 20 de junio y la segunda finalizará este sábado 27 de junio, con el propósito de ampliar la cobertura y facilitar la recolección de residuos especiales.

El funcionario destacó que, además de contribuir a mejorar la imagen urbana al evitar que los desechos permanezcan en la vía pública, este programa representa una medida preventiva para reducir la proliferación de mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue, al eliminar posibles criaderos.

Villarreal Cuéllar exhortó a la ciudadanía a mantener limpios sus patios y cocheras, retirando objetos en desuso que puedan convertirse en focos de infección o representar un riesgo para la salud.

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Asimismo, anunció que la próxima semana las brigadas de la Ruta del Descacharre continuarán sus recorridos en las colonias Las Luisas y Zaragoza Sur, donde se realizarán labores similares de recolección de residuos voluminosos.

Finalmente, invitó a la población a consultar el calendario y los sectores que serán atendidos a través de la página oficial de Facebook de la Dirección General de Servicios Públicos Municipales, donde se dará a conocer la programación de los próximos operativos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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