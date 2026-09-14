Ramos Arizpe fortalece atención a personas con discapacidad

RAMOS ARIZPE, COAH.- Alrededor de 150 aparatos ortopédicos y diversos apoyos para la atención de necesidades de salud han sido entregados durante 2026 a habitantes de Ramos Arizpe, como resultado de la colaboración entre el Gobierno Municipal, el Gobierno de Coahuila, DIF Coahuila, empresas y grupos de voluntariado. Los apoyos están dirigidos principalmente a personas que enfrentan dificultades de movilidad y requieren herramientas para desarrollar sus actividades cotidianas con mayor autonomía.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que la participación de distintas instituciones y organizaciones permite ampliar la capacidad de atención del Municipio y responder a casos específicos que requieren este tipo de respaldo. Afirmó que la coordinación con el Gobierno Estatal ha permitido fortalecer los programas de asistencia social y canalizar apoyos hacia familias que enfrentan alguna condición que limita su movilidad o independencia. “Cuando trabajamos unidos podemos llegar a más familias. Detrás de cada silla de ruedas, de cada andador o de cada apoyo hay una persona que puede recuperar movilidad, independencia y mejorar su calidad de vida”, expresó.

UNA VARIEDAD DE APOYOS Entre los artículos entregados durante el año se encuentran sillas de ruedas estándar, reforzadas XL, todo terreno y modelos infantiles, además de andadores fijos, baumanómetros, glucómetros, bastones y otros equipos destinados a facilitar la movilidad y el cuidado diario. Gutiérrez Merino destacó que la suma de esfuerzos permite atender necesidades que, en algunos casos, representan un cambio en las condiciones de vida de quienes reciben los apoyos. La estrategia también contempla la gestión de recursos y donaciones ante empresas, instituciones y organizaciones sociales para incrementar la disponibilidad de aparatos y canalizarlos de acuerdo con las necesidades detectadas.

FORTALECEN GESTIONES ANTE INSTITUCIONES La presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, informó que durante el año se han reforzado las gestiones con empresas, instituciones y grupos de voluntariado para conseguir este tipo de artículos. Explicó que los apoyos son canalizados a personas que requieren asistencia para mejorar sus condiciones de movilidad, cuidado y autonomía. A estas acciones se suma el DIF Coahuila, encabezado por Liliana Salinas Valdés, mediante la coordinación de programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad y el trabajo conjunto con los municipios. La colaboración entre las distintas instancias busca mantener la entrega de apoyos conforme a las necesidades identificadas en los sectores de Ramos Arizpe.