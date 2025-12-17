Suman 53 mdp en denuncias penales contra Tania Flores por presuntas irregularidades en Múzquiz

La ASE realizó observaciones al manejo de las cuentas públicas, y al no ser solventadas “de acuerdo con los parámetros de la auditoría”, se procedió a la presentación de las denuncias penales correspondientes.

Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, suman 52.9 millones de pesos en irregularidades observadas a lo largo de cuatro ejercicios fiscales.

Derivado de la administración municipal de Múzquiz encabezada por Tania Flores, se han interpuesto múltiples denuncias penales por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) debido a presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos durante sus dos periodos de gestión 2018-2020 y 2021-2023.

Los montos de las irregularidades y las fechas de presentación de las denuncias son: por 5.9 millones de pesos que se desprenden de la Cuenta Pública 2019.

En 2020 se encontraron presuntas irregularidades por 8.4 millones de pesos. En 2021 por 15.5 millones y en 2022 por 23.1 millones.

Según el último informe de la Auditoría Superior del Estado, con corte al primer semestre de 2025, todas las denuncias presentadas se encuentran actualmente en carpeta de investigación.

EN CONTEXTO

Este miércoles, la exalcaldesa de Múzquiz acaparó los reflectores mediáticos al ser trasladada a Saltillo para rendir declaración ante un juez estatal.

Es importante señalar que no se ha indicado si ese hecho tiene relación con las denuncias presentadas por la ASE.

En el caso de las cuatro denuncias presentadas por la Auditoría estas son contra quien o quienes resulten responsables.

Hasta el momento se sabe que la denuncia por la cual acudió a declarar el martes se deriva de un presunto ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de asignación ilegal de obra pública.