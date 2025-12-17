Suman 53 mdp en denuncias penales contra Tania Flores por presuntas irregularidades en Múzquiz

Coahuila
/ 17 diciembre 2025
    La Auditoría Superior del Estado presentó denuncias penales por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la administración municipal de Múzquiz encabezada por Tania Flores, FOTO: HÉCTOR GARCÍA

La Auditoría Superior del Estado ha presentado cuatro denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción por el manejo de cuentas públicas entre 2019 y 2022

Derivado de la administración municipal de Múzquiz encabezada por Tania Flores, se han interpuesto múltiples denuncias penales por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE) debido a presuntas irregularidades detectadas en el manejo de recursos públicos durante sus dos periodos de gestión 2018-2020 y 2021-2023.

Las denuncias, presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, suman 52.9 millones de pesos en irregularidades observadas a lo largo de cuatro ejercicios fiscales.

CUENTAS PÚBLICAS CON OBSERVACIONES

La ASE realizó observaciones al manejo de las cuentas públicas, y al no ser solventadas “de acuerdo con los parámetros de la auditoría”, se procedió a la presentación de las denuncias penales correspondientes.

$!Las indagatorias suman observaciones por más de 52 millones de pesos y se encuentran actualmente en carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila.
Las indagatorias suman observaciones por más de 52 millones de pesos y se encuentran actualmente en carpeta de investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila. FOTO: ESPECIAL

Los montos de las irregularidades y las fechas de presentación de las denuncias son: por 5.9 millones de pesos que se desprenden de la Cuenta Pública 2019.

En 2020 se encontraron presuntas irregularidades por 8.4 millones de pesos. En 2021 por 15.5 millones y en 2022 por 23.1 millones.

Según el último informe de la Auditoría Superior del Estado, con corte al primer semestre de 2025, todas las denuncias presentadas se encuentran actualmente en carpeta de investigación.

EN CONTEXTO

Este miércoles, la exalcaldesa de Múzquiz acaparó los reflectores mediáticos al ser trasladada a Saltillo para rendir declaración ante un juez estatal.

Es importante señalar que no se ha indicado si ese hecho tiene relación con las denuncias presentadas por la ASE.

En el caso de las cuatro denuncias presentadas por la Auditoría estas son contra quien o quienes resulten responsables.

Hasta el momento se sabe que la denuncia por la cual acudió a declarar el martes se deriva de un presunto ejercicio abusivo de funciones en su modalidad de asignación ilegal de obra pública.

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

