Supera Catastro de Ramos Arizpe las 26 mil atenciones durante 2026

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    Supera Catastro de Ramos Arizpe las 26 mil atenciones durante 2026
    El tesorero municipal Juan Francisco Solís Rodríguez invitó a los ciudadanos a acercarse ante cualquier duda sobre sus propiedades. CORTESÍA

La dependencia brinda orientación a ciudadanos con asuntos relacionados con casas, terrenos y propiedades

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Dirección de Catastro de Ramos Arizpe ha registrado 26 mil 733 atenciones, trámites y operaciones durante el presente año, relacionadas principalmente con asuntos de casas, terrenos y otras propiedades.

El Gobierno Municipal destacó que uno de los objetivos de la dependencia es orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos y documentos que necesitan para resolver situaciones relacionadas con algún inmueble.

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El tesorero municipal, Juan Francisco Solís Rodríguez, señaló que el personal de Catastro está disponible para brindar asesoría a quienes tengan dudas sobre algún trámite o documento.

“Queremos facilitarle las cosas a la gente. Si tienen una duda sobre su propiedad, necesitan algún documento o quieren realizar un trámite y no saben por dónde comenzar, pueden acercarse a Catastro, donde los van a orientar para encontrar una solución”, expresó.

Entre los servicios que ofrece la dependencia se encuentran trámites relacionados con escrituras, avalúos, certificados de no propiedad, constancias sobre el pago del impuesto predial, certificaciones catastrales y reimpresión de recibos.

De enero a agosto, Catastro contabilizó mil 385 trámites relacionados con escrituras, además de cientos de avalúos y certificaciones solicitadas por los ciudadanos.

A estas atenciones se suman más de 24 mil registros correspondientes al pago del impuesto predial, los cuales forman parte del total de operaciones realizadas por la dependencia durante el año.

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Solís Rodríguez destacó que el personal puede orientar a cada ciudadano de acuerdo con las características de su situación y explicar los pasos que debe seguir para realizar el procedimiento correspondiente.

Por ello, invitó a quienes tengan alguna duda o necesiten efectuar un trámite relacionado con una propiedad a acudir a la Dirección de Catastro para recibir información y conocer los requisitos necesarios.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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