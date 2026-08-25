Supera Catastro de Ramos Arizpe las 26 mil atenciones durante 2026
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La dependencia brinda orientación a ciudadanos con asuntos relacionados con casas, terrenos y propiedades
RAMOS ARIZPE, COAH.- La Dirección de Catastro de Ramos Arizpe ha registrado 26 mil 733 atenciones, trámites y operaciones durante el presente año, relacionadas principalmente con asuntos de casas, terrenos y otras propiedades.
El Gobierno Municipal destacó que uno de los objetivos de la dependencia es orientar a los ciudadanos sobre los procedimientos y documentos que necesitan para resolver situaciones relacionadas con algún inmueble.
El tesorero municipal, Juan Francisco Solís Rodríguez, señaló que el personal de Catastro está disponible para brindar asesoría a quienes tengan dudas sobre algún trámite o documento.
“Queremos facilitarle las cosas a la gente. Si tienen una duda sobre su propiedad, necesitan algún documento o quieren realizar un trámite y no saben por dónde comenzar, pueden acercarse a Catastro, donde los van a orientar para encontrar una solución”, expresó.
Entre los servicios que ofrece la dependencia se encuentran trámites relacionados con escrituras, avalúos, certificados de no propiedad, constancias sobre el pago del impuesto predial, certificaciones catastrales y reimpresión de recibos.
De enero a agosto, Catastro contabilizó mil 385 trámites relacionados con escrituras, además de cientos de avalúos y certificaciones solicitadas por los ciudadanos.
A estas atenciones se suman más de 24 mil registros correspondientes al pago del impuesto predial, los cuales forman parte del total de operaciones realizadas por la dependencia durante el año.
Solís Rodríguez destacó que el personal puede orientar a cada ciudadano de acuerdo con las características de su situación y explicar los pasos que debe seguir para realizar el procedimiento correspondiente.
Por ello, invitó a quienes tengan alguna duda o necesiten efectuar un trámite relacionado con una propiedad a acudir a la Dirección de Catastro para recibir información y conocer los requisitos necesarios.