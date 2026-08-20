Ramos Arizpe proyecta 7 mil nuevos empleos y 1,400 mdd en inversiones

Durante su participación como invitado especial en la Sesión Mensual de Negocios para Socios de Canacintra, el edil presentó un panorama sobre el crecimiento económico, demográfico y social del municipio, así como las perspectivas de nuevos proyectos empresariales que, en conjunto, representarían una inversión estimada en mil 400 millones de dólares y alrededor de 7 mil nuevos empleos en diversos sectores.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe mantiene condiciones de seguridad, estabilidad laboral, infraestructura y vinculación con el sector productivo que le permiten consolidarse como uno de los principales polos industriales de Coahuila, afirmó el alcalde Tomás Gutiérrez Merino ante empresarios de la Región Sureste.

Acompañado por el presidente de Canacintra, Arturo Reveles Márquez, y el secretario de Fomento Económico, Jacobo Zertuche Cedillo, Gutiérrez Merino destacó que uno de los principales activos de Ramos Arizpe es la confianza construida durante años entre trabajadores, empresas y autoridades.

“Nuestro municipio tiene grandes empresas y, sobre todo, tiene gente trabajadora. Nuestra responsabilidad como gobierno es generar las condiciones para que quienes ya están aquí puedan seguir creciendo y para que nuevas inversiones encuentren seguridad, servicios, infraestructura y una administración que facilite y acompañe sus proyectos”, expresó.

MOTOR INDUSTRIAL EN CRECIMIENTO

Durante su exposición, el alcalde señaló que Ramos Arizpe cuenta actualmente con 15 parques industriales y más de 120 mil empleos vinculados con esta actividad productiva, cifra que representa alrededor del 12.5 por ciento de los empleos de Coahuila.

Añadió que durante 2025 se concretaron seis proyectos empresariales de capital alemán, indio, chino, taiwanés y canadiense, que representaron una inversión aproximada de 117 millones de dólares y la generación de mil 500 empleos.

Gutiérrez Merino también destacó la seguridad como uno de los factores fundamentales para mantener la competitividad del municipio. De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, Ramos Arizpe registra una percepción de inseguridad cercana al 17 por ciento, por debajo del promedio nacional referido en su exposición.

En este sentido, explicó las inversiones realizadas por el Gobierno Municipal para fortalecer a la Policía Municipal, incrementar el parque vehicular y ampliar las herramientas tecnológicas de vigilancia mediante cámaras, equipamiento y el nuevo Centro de Control y Comando.