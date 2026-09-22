Supera expectativas Venta Nocturna en Coahuila; recaudan 234 mdp en tres días

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    Supera expectativas Venta Nocturna en Coahuila; recaudan 234 mdp en tres días
    La Administración Fiscal General mantiene descuentos para quienes liquiden sus estados de cuenta hasta el 30 de septiembre. ARCHIVO

La Venta Nocturna recaudó 234 millones de pesos y permitió regularizar 80 mil vehículos en Coahuila

Con una recaudación de 234 millones de pesos y el pago de 80 mil vehículos, concluyó con éxito la primera Venta Nocturna de la Administración Fiscal General de Coahuila, cifra que duplicó la meta inicial fijada para este programa de incentivos.

Así lo dio a conocer José María Morales Padilla, recaudador fiscal general del estado, quien destacó la alta respuesta de los contribuyentes durante las jornadas que concluyeron a las 11:59 de la noche del sábado en las distintas oficinas recaudadoras de la entidad.

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El funcionario estatal explicó que el esquema implementado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas superó los pronósticos más conservadores, los cuales estimaban la regularización de 40 mil automóviles y un ingreso aproximado de 100 millones de pesos.

“Fueron 200 mil vehículos los que se generaron sus estados de cuenta. De esos estados de cuenta que se generaron al cierre de la venta nocturna... pudieron pagar 80 mil vehículos. Y 80 mil vehículos implica un ingreso de 234 millones de pesos”, puntualizó Morales Padilla.

El titular de la Administración Fiscal General recordó que aún quedan pendientes 120 mil estados de cuenta que fueron emitidos durante la jornada y que mantienen la posibilidad de liquidarse con descuento antes de finalizar el mes.

“Hay que comentar que todavía hay 120 mil estados de cuenta que pueden pagar de aquí al 30 de septiembre. Pensamos que podemos tener una recaudación importante y que al menos la mitad puedan pagar y aprovechar el descuento”, señaló el recaudador general.

Añadió que este proceso no solo beneficia la economía familiar, sino que fortalece las acciones de control y seguridad pública en la entidad al actualizar el padrón vehicular con trámites de cambio de propietario y regularización de placas foráneas.

“Muchos de estos trámites fueron cambios de propietario, pero otros también fueron personas que tenían placas de otros estados y que ya se regularizaron... Tener un padrón vehicular actualizado abona precisamente a que Coahuila siga conservándose como un estado seguro”, afirmó.

Finalmente, Morales Padilla hizo un llamado a la ciudadanía a realizar su pago oportunamente, ya que los beneficios económicos estarán vigentes únicamente hasta el último minuto del 30 de septiembre.

“Que aprovechen, todos los que tienen su estado de cuenta aprovechen para poder liquidarlo... Hay que recordar que quien no lo pague al 30 de septiembre, para el día primero de octubre queda sin efecto el descuento”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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