Arranca transporte rural en Ramos Arizpe; tarifa baja a 45 pesos para apoyar a familias ejidales

“No teníamos nunca una ruta del transporte rural, y ahora con esta, pues es una ruta que normalmente estaban cobrando un carro de sitio 1,500 pesos de Paredón para acá, 1,000 pesos de Rancho Nuevo para acá, y pues bueno, ahora van a ser 45 pesos”, afirmó el edil.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino , anunció la puesta en marcha del programa de transporte rural para conectar las comunidades ejidales con la mancha urbana, reduciendo drásticamente los costos de traslado para los campesinos y sus familias.

En sus primeros días de operación, las rutas hacia Paredón registraron entre un 50 y 60 por ciento de ocupación. El munícipe detalló que la medida beneficia el acceso a servicios de salud, trámites y comercio local.

“Es más o menos para lo que lo utilizan, para surtir mandado, para cuestiones legales, para abogados, para trámites que vienen a hacer aquí en la ciudad y en la tarde ya se regresa”, explicó Gutiérrez Merino sobre el impacto de la medida.

El transporte rural también permitirá que las personas que trabajan en la zona urbana visiten a sus familiares los fines de semana a bajo costo. Además, el alcalde dio seguimiento a otros proyectos clave de su administración.

APOYOS AGRÍCOLAS

Respecto a la actividad en el campo, el presidente municipal enfatizó que los apoyos han sido continuos. Mencionó que las lluvias recientes han favorecido las cosechas, complementadas con los programas de barbecho, rastreo y la entrega de granos.

“Ahora con la semilla en este invierno, que es donde se siembra otoño-invierno, pues ya ahora sí ya queda el ciclo completo para que sus animalitos empiecen a comer”, puntualizó tras estimar que son más de mil hectáreas y alrededor de 400 personas beneficiadas.

En materia de rendición de cuentas, el ayuntamiento recibió la certificación de cumplimiento total por parte del órgano de fiscalización, consolidándose entre los municipios con mejores prácticas de control financiero.

“Recibimos el día de ayer antier, la certificación del 100% de cumplimiento en los programas de transparencia, esta certificación apoya al compromiso que tenemos con la ciudadanía de que cada día estamos con nuestras finanzas sanas”, aseveró.

TURISMO Y DESARROLLO INDUSTRIAL

Por otra parte, destacó la respuesta favorable en materia de turismo con una ocupación inicial del 60 por ciento durante el fin de semana, impulsada por los programas de visitantes y la movilidad comunitaria.

Finalmente, sobre los ingresos derivados del crecimiento industrial, señaló que la captación fiscal se dará gradualmente debido al tiempo de construcción de las megaobras, lo que permitirá financiar obra pública, alumbrado y recarpeteo a mediano plazo.